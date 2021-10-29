https://ria.ru/20211029/vstrecha-1756889363.html

Папа Франциск общался с Байденом дольше, чем с Обамой и Трампом

Папа Франциск общался с Байденом дольше, чем с Обамой и Трампом - РИА Новости, 29.10.2021

Папа Франциск общался с Байденом дольше, чем с Обамой и Трампом

Беседа между президентом США Джо Байденом и папой Римским Франциском в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане в пятницу продолжалась один час 15 минут,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:29

2021-10-29T16:29

2021-10-29T16:29

религия

в мире

справки

джо байден

энтони блинкен

джилл байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756876686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab72d9d1e89bd3d96092c070ac8e8152.jpg

ВАТИКАН, 29 окт - РИА Новости. Беседа между президентом США Джо Байденом и папой Римским Франциском в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане в пятницу продолжалась один час 15 минут, стало известно журналистам из источников при Святом престоле.Встреча двух лидеров началась в 12.10 (13.10 мск). После беседы согласно ватиканскому протоколу состоялся обмен подарками, который завершился в 13.40 (14.40 мск). Таким образом, эта встреча была весьма продолжительной. В 2014 году вся аудиенция Барака Обамы продолжалась 50 минут, а в 2017 году встреча понтифика с Дональдом Трампом – полчаса.Байден со своей супругой Джилл прибыли в пятницу в Ватикан для встречи с папой Римским Франциском. Прибывшего во двор Сан-Дамазо Байдена встречал регент префектуры Папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца и другие сотрудники префектуры."Я муж Джилл", - так представился президент США одному из встречавших. Приезд Байдена транслировали американские СМИ.Это первый визит Байдена в Ватикан с момента его избрания главой американского государства, но одновременно уже четвертая его встреча с папой Франциском.Байден преподнес папе Франциску казулу (предмет литургического облачения) ручной работы 1930-х годов. В ответ понтифик подарил высокому гостю работу из майолики под названием "Паломник", а также некоторые документы своего понтификата.В настоящее время президент Байден проводит встречу с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. Первая леди США Джилл Байден уже покинула Ватикан.Президент США с супругой прибыли в Ватикан около полудня. Главу Белого дома сопровождала представительная делегация, среди членов которой были, в частности госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.Телекомпания Святого престола Vatican Media ограничилась прямой трансляцией приезда президентской четы во двор Сан-Дамазо, где ее встречал регент префектуры Папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца.После визита в Ватикан Байден встретится в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Марио Драги.Ранее Белый дом сообщал, что для Байдена встреча с папой - "глубоко личный" момент, поскольку он очень религиозный католик.Байден - лишь второй в истории президент США, принадлежащий к Католической церкви. Первым был Джон Кеннеди. При этом Байден не во всем придерживается учения церкви: например, он поддерживает аборты.Нынешнему визиту Байдена предшествовала встреча папы Франциска с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который побывал в Риме в конце июня. Именно тогда были заложены основы для возвращения отношений между США и Святым престолом в привычное русло после острых разногласий, возникших в годы президентства Дональда Трампа. Предшественник Блинкена на посту госсекретаря Майк Помпео в октябре 2020 года во время визита в Ватикан даже не удостоился аудиенции у папы Римского. Объяснялось это тем, что некоторые местные наблюдатели охарактеризовали как "беспрецедентное дипломатическое столкновение между США и Ватиканом" по вопросу об отношениях с Китаем.После столь сложного периода Вашингтон рассчитывает сейчас восстановить традиционно доверительные отношения со Святым престолом, тем более, что США теперь руководит второй в истории страны президент-католик после Джона Кеннеди.В американской администрации в этой связи отмечали также, что встреча с папой Франциском весьма важна для Байдена и "носит личный характер". Как известно, вскоре ассамблея Конференции католических епископов США должна проголосовать по специальному документу, который может запретить причащаться всем политикам, поддерживающим аборты. В случае одобрения такого документа президента США могли бы отлучить от причастия. Однако Святой престол, который затем должен будет утверждать инициативу консервативных американских епископов, явно не настроен в ее пользу. По информации РИА Новости, папа Франциск даже пытался отговорить их от этого шага, несмотря на то, что недавно он вновь сравнил аборты с убийством.

https://ria.ru/20211029/bayden-1756868852.html

https://ria.ru/20210205/bayden-1596065580.html

https://ria.ru/20211026/vstrecha-1756260547.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, джо байден, энтони блинкен, джилл байден