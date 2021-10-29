https://ria.ru/20211029/vrach-1756777833.html

Бастрыкин потребовал вновь доложить об обстоятельствах дела врача Сушкевич

Бастрыкин потребовал вновь доложить об обстоятельствах дела врача Сушкевич - РИА Новости, 29.10.2021

Бастрыкин потребовал вновь доложить об обстоятельствах дела врача Сушкевич

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить об обстоятельствах дела калининградского врача Элины Сушкевич после письма... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T00:35

2021-10-29T00:35

2021-10-29T10:22

происшествия

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

леонид рошаль

московский областной суд

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить об обстоятельствах дела калининградского врача Элины Сушкевич после письма президента "Национальной медицинской палаты" Леонида Рошаля, сообщается на сайте СК.Московский областной суд 4 октября арестовал Сушкевич и Елену Белую, также обвиняемую в убийстве младенца в роддоме, до 4 января. В среду первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным это решение. Рошаль заявил, что дело оценили неправильно, а судебно-медицинская экспертиза была проведена с ошибками. По его словам, он сам "готов сидеть за нее"."Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчиненных сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах", — говорится в сообщении ведомства.Бастрыкин также попросил представить обоснование избрания меры пресечения.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом № 4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следствие считало, что исполняющий обязанности главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич, которая прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, в конце мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.

https://ria.ru/20211006/sud-1753415896.html

https://ria.ru/20211027/prisyazhnye-1756582172.html

https://ria.ru/20210527/sud-1734369910.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, леонид рошаль, московский областной суд, генеральная прокуратура рф, россия