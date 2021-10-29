00:35 29.10.2021 (обновлено: 10:22 29.10.2021)
Бастрыкин потребовал вновь доложить об обстоятельствах дела врача Сушкевич
Глава СК Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу врача-неонатолога Сушкевич
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить об обстоятельствах дела калининградского врача Элины Сушкевич после письма президента "Национальной медицинской палаты" Леонида Рошаля, сообщается на сайте СК.
Московский областной суд 4 октября арестовал Сушкевич и Елену Белую, также обвиняемую в убийстве младенца в роддоме, до 4 января. В среду первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным это решение. Рошаль заявил, что дело оценили неправильно, а судебно-медицинская экспертиза была проведена с ошибками. По его словам, он сам "готов сидеть за нее".
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчиненных сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах", — говорится в сообщении ведомства.
Бастрыкин также попросил представить обоснование избрания меры пресечения.
27 октября, 20:57Суд признал законным арест калининградских врачей Сушкевич и Белой
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом № 4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следствие считало, что исполняющий обязанности главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич, которая прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, в конце мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.