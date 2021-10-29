21:53 29.10.2021 (обновлено: 23:48 29.10.2021)
На Украине заявили о неизбежности войны
Украинский политолог Головачев назвал войну в Донбассе неизбежной
© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинский политический эксперт Андрей Головачев заявил о неизбежности войны в Донбассе. Его цитирует "Главред".
"Тем не менее надо сохранять трезвую голову и подумать о последствиях этого шага. А они могут быть не столь однозначными и, как это часто бывает, не совсем такими, на которые рассчитывали его инициаторы", — пишет автор.
Как считает Головачев, при ответных мерах со стороны республик Донбасса перед украинским руководством встанет выбор: продолжить использовать дроны или отказаться от этой затеи и вызвать шквал критики со стороны военных. Если не устраивать новые налеты на ДНР и ЛНР, в украинских войсках возникнет огромное разочарование, предположил эксперт.
"Значит, необходимо будет применять "Байрактары". Но это будет означать перевод боевых действий на совершенно другой уровень и с очень труднопрогнозируемыми последствиями. <…> Впрочем, как я уже неоднократно писал, возобновление крупномасштабных боевых действий в Донбассе практически неизбежно. И возможно, украинское руководство исходит именно из этой логики", — рассуждает Головачев.
Дальнейшее развитие ситуации зависит от России и ее реакции на это событие, убежден он.
Во вторник 26 октября Генштаб ВСУ заявил о первом боевом применении в Донбассе приобретенного у Турции БПЛА Bayraktar, который уничтожил артиллерийское орудие управляемой бомбой. По словам президента Украины Владимира Зеленского, боевой вылет беспилотника не говорит о наступлении армии: Киев использует подобное оружие "для защиты".
В России неоднократно подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом замглавы администрации президента Дмитрий Козак отметил, что Москва не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида.