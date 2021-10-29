https://ria.ru/20211029/voyna-1756953570.html

На Украине заявили о неизбежности удара по Донбассу

На Украине заявили о неизбежности войны - РИА Новости, 29.10.2021

На Украине заявили о неизбежности удара по Донбассу

Украинский политический эксперт Андрей Головачев заявил о неизбежности войны в Донбассе. Его цитирует "Главред". РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T21:53

2021-10-29T21:53

2021-10-29T23:48

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинский политический эксперт Андрей Головачев заявил о неизбежности войны в Донбассе. Его цитирует "Главред".По словам обозревателя, применение ударного БПЛА турецкого производства против ДНР и ЛНР вызвало иррациональный и показной всплеск эйфории и огромный прилив патриотизма в Киеве."Тем не менее надо сохранять трезвую голову и подумать о последствиях этого шага. А они могут быть не столь однозначными и, как это часто бывает, не совсем такими, на которые рассчитывали его инициаторы", — пишет автор.Как считает Головачев, при ответных мерах со стороны республик Донбасса перед украинским руководством встанет выбор: продолжить использовать дроны или отказаться от этой затеи и вызвать шквал критики со стороны военных. Если не устраивать новые налеты на ДНР и ЛНР, в украинских войсках возникнет огромное разочарование, предположил эксперт.Дальнейшее развитие ситуации зависит от России и ее реакции на это событие, убежден он.Во вторник 26 октября Генштаб ВСУ заявил о первом боевом применении в Донбассе приобретенного у Турции БПЛА Bayraktar, который уничтожил артиллерийское орудие управляемой бомбой. По словам президента Украины Владимира Зеленского, боевой вылет беспилотника не говорит о наступлении армии: Киев использует подобное оружие "для защиты".В России неоднократно подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом замглавы администрации президента Дмитрий Козак отметил, что Москва не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида.

https://ria.ru/20211029/donbass-1756932363.html

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в мире, украина, дмитрий козак, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия