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В водохранилищах Крыма снизились запасы воды
В водохранилищах Крыма снизились запасы воды - РИА Новости, 29.10.2021
В водохранилищах Крыма снизились запасы воды
Засушливый октябрь привел к снижению запасов воды в водохранилищах Крыма и пересыханию ряда рек, сообщает крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:26
2021-10-29T13:26
2021-10-29T13:26
республика крым
судак
феодосия
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Засушливый октябрь привел к снижению запасов воды в водохранилищах Крыма и пересыханию ряда рек, сообщает крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды."Месяц был засушливым, в бассейнах большинства рек выпало лишь 3-12,3 мм осадков, и только в верховье реки Бельбек выпало 24 мм осадков. В Крымских горах наблюдался существенный недобор осадков: в районе деятельности метеостанции Ай-Петри выпало 43% нормы, а в районе метеостанции Ангарский Перевал 26% нормы", - говорится в сообщении.По данным синоптиков, общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу ноября составил 112 млн кубометров, что на 6,88 млн кубометров меньше, чем месяц назад. В частности, приток воды в водохранилища естественного стока за октябрь составил: Белогорское – 703 тыс. кубометров, Симферопольское – 753 тыс. кубометров, Счастливенское – 351 тыс. кубометров, Чернореченское – 527 тыс. кубометров.В гидрометцентре также отметили, что отсутствие осадков привело к пересыханию местами реки Альма. Кроме того, пересыхание сохраняется на большинстве рек селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии.
https://ria.ru/20210821/krym-1746711647.html
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республика крым, судак, феодосия, алушта
В водохранилищах Крыма снизились запасы воды
Октябрьская засуха привела к снижению запасов воды в Крыму