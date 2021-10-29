https://ria.ru/20211029/voda-1756834114.html

В водохранилищах Крыма снизились запасы воды

В водохранилищах Крыма снизились запасы воды - РИА Новости, 29.10.2021

В водохранилищах Крыма снизились запасы воды

Засушливый октябрь привел к снижению запасов воды в водохранилищах Крыма и пересыханию ряда рек, сообщает крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:26

2021-10-29T13:26

2021-10-29T13:26

республика крым

судак

феодосия

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Засушливый октябрь привел к снижению запасов воды в водохранилищах Крыма и пересыханию ряда рек, сообщает крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды."Месяц был засушливым, в бассейнах большинства рек выпало лишь 3-12,3 мм осадков, и только в верховье реки Бельбек выпало 24 мм осадков. В Крымских горах наблюдался существенный недобор осадков: в районе деятельности метеостанции Ай-Петри выпало 43% нормы, а в районе метеостанции Ангарский Перевал 26% нормы", - говорится в сообщении.По данным синоптиков, общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу ноября составил 112 млн кубометров, что на 6,88 млн кубометров меньше, чем месяц назад. В частности, приток воды в водохранилища естественного стока за октябрь составил: Белогорское – 703 тыс. кубометров, Симферопольское – 753 тыс. кубометров, Счастливенское – 351 тыс. кубометров, Чернореченское – 527 тыс. кубометров.В гидрометцентре также отметили, что отсутствие осадков привело к пересыханию местами реки Альма. Кроме того, пересыхание сохраняется на большинстве рек селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии.

https://ria.ru/20210821/krym-1746711647.html

республика крым

судак

феодосия

алушта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, судак, феодосия, алушта