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Зеленский призвал украинцев "включить мозг" и привиться от COVID-19
Зеленский призвал украинцев "включить мозг" и привиться от COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
Зеленский призвал украинцев "включить мозг" и привиться от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране призвал граждан отключить соцсети, "включить мозг" и начать... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:11
2021-10-29T13:11
в мире
украина
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране призвал граждан отключить соцсети, "включить мозг" и начать вакцинироваться.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что число умерших от коронавируса может дойти до тысячи в сутки в начале ноября, и призвал украинцев вакцинироваться. По его словам, СНБО разоблачил целую сеть агитаторов против вакцинации от коронавируса, к которой причастна некая "церковь"."Я очень прошу, чтобы мы с вами выключили соцсети именно по этому вопросу (вакцинации – ред.) и включили все мозг. Надо вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а единственное решение. Нужно бояться не страшилок в медиа и соцсетях, а конкретно вируса", - заявил Зеленский в ходе заседания конгресса местных и региональных властей в Одессе, который транслировался на странице офиса президента в Facebook. По его словам, власти намерены нарастить темпы вакцинации почти до 300 тысяч в сутки.С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID-19 попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Позднее в "красную зону" перешли еще Николаевская и Ровенская области. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
https://ria.ru/20211027/ukraina-1756524304.html
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в мире, украина, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:11 29.10.2021
 
Зеленский призвал украинцев "включить мозг" и привиться от COVID-19

Зеленский призвал украинцев "отключить соцсети, включить мозг" и привиться от COVID-19

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране призвал граждан отключить соцсети, "включить мозг" и начать вакцинироваться.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что число умерших от коронавируса может дойти до тысячи в сутки в начале ноября, и призвал украинцев вакцинироваться. По его словам, СНБО разоблачил целую сеть агитаторов против вакцинации от коронавируса, к которой причастна некая "церковь".
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"Я очень прошу, чтобы мы с вами выключили соцсети именно по этому вопросу (вакцинации – ред.) и включили все мозг. Надо вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а единственное решение. Нужно бояться не страшилок в медиа и соцсетях, а конкретно вируса", - заявил Зеленский в ходе заседания конгресса местных и региональных властей в Одессе, который транслировался на странице офиса президента в Facebook. По его словам, власти намерены нарастить темпы вакцинации почти до 300 тысяч в сутки.
С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID-19 попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Позднее в "красную зону" перешли еще Николаевская и Ровенская области. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.
Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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