Зеленский призвал украинцев "включить мозг" и привиться от COVID-19
Зеленский призвал украинцев "отключить соцсети, включить мозг" и привиться от COVID-19
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране призвал граждан отключить соцсети, "включить мозг" и начать вакцинироваться.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что число умерших от коронавируса может дойти до тысячи в сутки в начале ноября, и призвал украинцев вакцинироваться. По его словам, СНБО разоблачил целую сеть агитаторов против вакцинации от коронавируса, к которой причастна некая "церковь".
"Я очень прошу, чтобы мы с вами выключили соцсети именно по этому вопросу (вакцинации – ред.) и включили все мозг. Надо вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а единственное решение. Нужно бояться не страшилок в медиа и соцсетях, а конкретно вируса", - заявил Зеленский в ходе заседания конгресса местных и региональных властей в Одессе, который транслировался на странице офиса президента в Facebook. По его словам, власти намерены нарастить темпы вакцинации почти до 300 тысяч в сутки.
С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID-19 попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Позднее в "красную зону" перешли еще Николаевская и Ровенская области. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.
Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
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