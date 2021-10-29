https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756803738.html
В Минздраве назвали число беременных, привившихся от COVID-19
В Минздраве назвали число беременных, привившихся от COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
В Минздраве назвали число беременных, привившихся от COVID-19
Из 760 тысяч беременных женщин, которые находятся сейчас под наблюдением медиков в России, только 9600 сделали прививки от коронавируса, это лишь 1,3%, заявил... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:31
2021-10-29T10:31
2021-10-29T11:08
распространение коронавируса
общество
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коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
беременность
роман шмаков
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Из 760 тысяч беременных женщин, которые находятся сейчас под наблюдением медиков в России, только 9600 сделали прививки от коронавируса, это лишь 1,3%, заявил главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков."У нас сейчас на данный момент наблюдается 760 тысяч беременных женщин в Российской Федерации, из них только 9600 привились во время беременности, то есть это 1,3%, а переболевших женщин из этого количества наблюдаемых – 6%, то есть мы даже не дотягиваем до 10%, условно скажем, женщин, которые в безопасности по поводу развития ковида во время беременности", - сказал Шмаков на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что вакцинация не вызывает увеличения самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов. В то же время, по словам Шмакова, материнская смертность от COVID-19 в России выросла в 3 раза в этом году по сравнению с предыдущим, все женщины были не привиты."Материнская смертность в 3 раза выросла от COVID-19 в этом году по сравнению с предыдущим, это были все непривитые женщины", - заявил Шмаков. Он уточнил, что, если беременная женщина заболела коронавирусной инфекцией, то увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов, задержки роста плода, выкидыши. При этом у привитых женщин таких проблем не отмечается, подчеркнул специалист."Вдумайтесь, каждый день примерно у нас умирает по две женщины от коронавирусной инфекции во время беременности или после родоразрешения. Это очень серьезный вопрос, профилактировать всегда легче, чем лечить", - подчеркнул Шмаков.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В конце июня были сняты противопоказания для применения "Спутника V" у беременных женщин.
https://ria.ru/20211024/sputnikv-1756028613.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, беременность, роман шмаков
10:31 29.10.2021 (обновлено: 11:08 29.10.2021)
В Минздраве назвали число беременных, привившихся от COVID-19
Акушер Минздрава Шмаков: лишь 1,3% беременных в России привились от COVID-19
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.
Из 760 тысяч беременных женщин, которые находятся сейчас под наблюдением медиков в России
, только 9600 сделали прививки от коронавируса, это лишь 1,3%, заявил главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков
.
"У нас сейчас на данный момент наблюдается 760 тысяч беременных женщин в Российской Федерации, из них только 9600 привились во время беременности, то есть это 1,3%, а переболевших женщин из этого количества наблюдаемых – 6%, то есть мы даже не дотягиваем до 10%, условно скажем, женщин, которые в безопасности по поводу развития ковида во время беременности", - сказал Шмаков на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что вакцинация не вызывает увеличения самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов. В то же время, по словам Шмакова, материнская смертность от COVID-19 в России выросла в 3 раза в этом году по сравнению с предыдущим, все женщины были не привиты.
"Материнская смертность в 3 раза выросла от COVID-19 в этом году по сравнению с предыдущим, это были все непривитые женщины", - заявил Шмаков. Он уточнил, что, если беременная женщина заболела коронавирусной инфекцией, то увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов, задержки роста плода, выкидыши. При этом у привитых женщин таких проблем не отмечается, подчеркнул специалист.
"Вдумайтесь, каждый день примерно у нас умирает по две женщины от коронавирусной инфекции во время беременности или после родоразрешения. Это очень серьезный вопрос, профилактировать всегда легче, чем лечить", - подчеркнул Шмаков.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В конце июня были сняты противопоказания для применения "Спутника V" у беременных женщин.