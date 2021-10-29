Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756803738.html
В Минздраве назвали число беременных, привившихся от COVID-19
В Минздраве назвали число беременных, привившихся от COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
В Минздраве назвали число беременных, привившихся от COVID-19
Из 760 тысяч беременных женщин, которые находятся сейчас под наблюдением медиков в России, только 9600 сделали прививки от коронавируса, это лишь 1,3%, заявил... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:31
2021-10-29T11:08
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
беременность
роман шмаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755014321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f560c3d850c402998d3a8feabc7c40ff.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Из 760 тысяч беременных женщин, которые находятся сейчас под наблюдением медиков в России, только 9600 сделали прививки от коронавируса, это лишь 1,3%, заявил главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков."У нас сейчас на данный момент наблюдается 760 тысяч беременных женщин в Российской Федерации, из них только 9600 привились во время беременности, то есть это 1,3%, а переболевших женщин из этого количества наблюдаемых – 6%, то есть мы даже не дотягиваем до 10%, условно скажем, женщин, которые в безопасности по поводу развития ковида во время беременности", - сказал Шмаков на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что вакцинация не вызывает увеличения самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов. В то же время, по словам Шмакова, материнская смертность от COVID-19 в России выросла в 3 раза в этом году по сравнению с предыдущим, все женщины были не привиты."Материнская смертность в 3 раза выросла от COVID-19 в этом году по сравнению с предыдущим, это были все непривитые женщины", - заявил Шмаков. Он уточнил, что, если беременная женщина заболела коронавирусной инфекцией, то увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов, задержки роста плода, выкидыши. При этом у привитых женщин таких проблем не отмечается, подчеркнул специалист."Вдумайтесь, каждый день примерно у нас умирает по две женщины от коронавирусной инфекции во время беременности или после родоразрешения. Это очень серьезный вопрос, профилактировать всегда легче, чем лечить", - подчеркнул Шмаков.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В конце июня были сняты противопоказания для применения "Спутника V" у беременных женщин.
https://ria.ru/20211024/sputnikv-1756028613.html
https://ria.ru/20211007/zachatie-1753582565.html
https://ria.ru/20210826/beremennost-1747288449.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755014321_341:224:2772:2048_1920x0_80_0_0_0032c38a08611cd6168b5cfd5f73572d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, беременность, роман шмаков
10:31 29.10.2021 (обновлено: 11:08 29.10.2021)
 
В Минздраве назвали число беременных, привившихся от COVID-19

Акушер Минздрава Шмаков: лишь 1,3% беременных в России привились от COVID-19

© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Из 760 тысяч беременных женщин, которые находятся сейчас под наблюдением медиков в России, только 9600 сделали прививки от коронавируса, это лишь 1,3%, заявил главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков.
"У нас сейчас на данный момент наблюдается 760 тысяч беременных женщин в Российской Федерации, из них только 9600 привились во время беременности, то есть это 1,3%, а переболевших женщин из этого количества наблюдаемых – 6%, то есть мы даже не дотягиваем до 10%, условно скажем, женщин, которые в безопасности по поводу развития ковида во время беременности", - сказал Шмаков на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 17:23Распространение коронавируса
Кормящим матерям разрешили прививаться "Спутником V"
Он отметил, что вакцинация не вызывает увеличения самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов. В то же время, по словам Шмакова, материнская смертность от COVID-19 в России выросла в 3 раза в этом году по сравнению с предыдущим, все женщины были не привиты.
"Материнская смертность в 3 раза выросла от COVID-19 в этом году по сравнению с предыдущим, это были все непривитые женщины", - заявил Шмаков. Он уточнил, что, если беременная женщина заболела коронавирусной инфекцией, то увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов, задержки роста плода, выкидыши. При этом у привитых женщин таких проблем не отмечается, подчеркнул специалист.
Новорождённый - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 20:08Распространение коронавируса
Врач назвал оптимальный срок для зачатия ребенка после COVID-19
"Вдумайтесь, каждый день примерно у нас умирает по две женщины от коронавирусной инфекции во время беременности или после родоразрешения. Это очень серьезный вопрос, профилактировать всегда легче, чем лечить", - подчеркнул Шмаков.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В конце июня были сняты противопоказания для применения "Спутника V" у беременных женщин.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 08:56Распространение коронавируса
В Минздраве назвали оптимальный срок беременности для вакцинации
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19Здоровье - ОбществобеременностьРоман Шмаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:38Facebook переименовал свою страницу в социальной сети
12:38В Вологодской области почти закончилась вакцина "Спутник Лайт"
12:38Xiaomi показала бюджетные часы Redmi Watch 2 с бесконтактной оплатой NFC
12:38Самарская область введет самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет
12:36После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное дело
12:33В Ленобласти будут судить главу стройфирмы за уничтожение захоронений
12:33Слуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения Украине
12:32Жители севера Сирии обеспокоились из-за вероятной военной операции Турции
12:31Главред "русского домена Meta" готов к предложениям Цукерберга
12:28Нижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходов
12:27В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина
12:26Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в Судане
12:24Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося
12:21Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
12:21В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
12:20В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
12:17В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации
12:17ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
12:12Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
12:08Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
Лента новостейМолния
Facebook переименовал свою страницу в социальной сетиВ Вологодской области почти закончилась вакцина "Спутник Лайт"Xiaomi показала бюджетные часы Redmi Watch 2 с бесконтактной оплатой NFCСамарская область введет самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 летПосле нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное делоВ Ленобласти будут судить главу стройфирмы за уничтожение захороненийСлуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения УкраинеЖители севера Сирии обеспокоились из-за вероятной военной операции ТурцииГлавред "русского домена Meta" готов к предложениям ЦукербергаНижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходовВ Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке БелянинаЗамглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в СуданеПоявилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лосяОпрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикаловВ Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодовВ Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинацииФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахтаПотерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарнымПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязи