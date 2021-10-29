https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756929210.html

Минздрав пообещал доставить "Спутник Лайт" в регионы в ближайшее время

Минздрав пообещал доставить "Спутник Лайт" в регионы в ближайшее время - РИА Новости, 29.10.2021

Минздрав пообещал доставить "Спутник Лайт" в регионы в ближайшее время

Дополнительные поставки в регионы России вакцины "Спутник Лайт" будут организованы уже в ближайшую неделю, двухкомпонентных вакцин в субъектах страны... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:14

2021-10-29T19:14

2021-10-29T19:24

распространение коронавируса

россия

вакцина "спутник лайт"

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Дополнительные поставки в регионы России вакцины "Спутник Лайт" будут организованы уже в ближайшую неделю, двухкомпонентных вакцин в субъектах страны достаточно, сообщила пресс-служба Минздрава России."На данный момент в субъектах Российской Федерации имеется достаточный запас двухкомпонентных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю", - говорится в сообщении.В настоящее время увеличилось число желающих пройти вакцинацию против коронавируса, поэтому вырос объем потребления вакцин, в том числе предназначенного для повторной вакцинации препарата "Спутник Лайт", уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756914213.html

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