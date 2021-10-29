https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756809610.html

"Спутник Лайт" планируют доставить в Нижегородскую область через две недели

"Спутник Лайт" планируют доставить в Нижегородскую область через две недели - РИА Новости, 29.10.2021

"Спутник Лайт" планируют доставить в Нижегородскую область через две недели

Поставка вакцины "Спутник Лайт" ожидается в Нижегородской области через 2 недели, заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:04

2021-10-29T11:04

2021-10-29T11:11

распространение коронавируса

общество

нижегородская область

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник лайт"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Поставка вакцины "Спутник Лайт" ожидается в Нижегородской области через 2 недели, заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.По его словам, в Нижегородской области наблюдается повышенный спрос на вакцину "Спутник Лайт"."Вакцина "Спутник Лайт" ожидается в поставках ориентировочно через две недели. Однако повторная вакцинация возможна и вакциной "Спутник V". По информации Центра имени Гамалеи, это будет более эффективным, чем первичная вакцинация, повторная вакцинация или вакцинация после болезни препаратом "Спутник Лайт", - написал Мелик-Гусейнов в Instagram.Он отметил, что "вакцина "Спутник Лайт" используется только для ревакцинации, Минздрав России рекомендует тем, кто ранее не вакцинировался, использовать вакцину "Спутник V". Всего в регионе, где проживает 3,2 миллиона человек, привились от коронавируса более 1,2 миллиона человек.Ранее стало известно, что в ряде российский регионов существует проблема с запасом вакцины "Спутник Лайт", в частности, в Санкт-Петербурге, Вологодской и Свердловской областях.

https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756785941.html

нижегородская область

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общество, нижегородская область, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"