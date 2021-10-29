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Путин выразил уверенность в преодолении экономического урона от COVID-19
Путин выразил уверенность в преодолении экономического урона от COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
Путин выразил уверенность в преодолении экономического урона от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что обе страны в этом году смогут преодолеть урон,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:21
2021-10-29T15:21
экономика
финляндия
владимир путин
саули ниинисте
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что обе страны в этом году смогут преодолеть урон, который был нанесен экономике, несмотря на все сложности пандемии."Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который он (коронавирус) нанес нашим отношениям в сфере экономики", - сказал Путин.Он также отметил, что товарооборот между Россией и Финляндией по сравнению с предыдущим годом вырос, продолжаются крупные проекты."По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 21%, и экспорт и импорт сбалансированы, продолжаются и крупные проекты, возобновила работу межправкомиссия", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211029/finlyandiya-1756867056.html
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экономика, финляндия, владимир путин, саули ниинисте, россия, коронавирус covid-19
15:21 29.10.2021
 
Путин выразил уверенность в преодолении экономического урона от COVID-19

Путин выразил уверенность в преодолении урона от COVID-19 Россией и Финляндией

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что обе страны в этом году смогут преодолеть урон, который был нанесен экономике, несмотря на все сложности пандемии.
"Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который он (коронавирус) нанес нашим отношениям в сфере экономики", - сказал Путин.
Он также отметил, что товарооборот между Россией и Финляндией по сравнению с предыдущим годом вырос, продолжаются крупные проекты.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 21%, и экспорт и импорт сбалансированы, продолжаются и крупные проекты, возобновила работу межправкомиссия", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 14:44
Путин заявил о росте товарооборота с Финляндией
 
ЭкономикаФинляндияВладимир ПутинСаули НиинистеРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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