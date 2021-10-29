https://ria.ru/20211029/uron-1756874291.html

Путин выразил уверенность в преодолении экономического урона от COVID-19

Путин выразил уверенность в преодолении экономического урона от COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

Путин выразил уверенность в преодолении экономического урона от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что обе страны в этом году смогут преодолеть урон,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:21

2021-10-29T15:21

2021-10-29T15:21

экономика

финляндия

владимир путин

саули ниинисте

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что обе страны в этом году смогут преодолеть урон, который был нанесен экономике, несмотря на все сложности пандемии."Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который он (коронавирус) нанес нашим отношениям в сфере экономики", - сказал Путин.Он также отметил, что товарооборот между Россией и Финляндией по сравнению с предыдущим годом вырос, продолжаются крупные проекты."По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 21%, и экспорт и импорт сбалансированы, продолжаются и крупные проекты, возобновила работу межправкомиссия", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211029/finlyandiya-1756867056.html

финляндия

россия

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экономика, финляндия, владимир путин, саули ниинисте, россия, коронавирус covid-19