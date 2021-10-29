https://ria.ru/20211029/uluchsheniya-1756777144.html

Бесполезный тюнинг авто

Названы улучшения, которые не нужны вашему авто - РИА Новости, 29.10.2021

Бесполезный тюнинг авто

Владельцам современных авто не стоит самостоятельно заниматься улучшением характеристик транспортного средства, за исключением штатных операций, предусмотренных РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T01:17

2021-10-29T01:17

2021-10-29T01:17

авто

егор васильев

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Владельцам современных авто не стоит самостоятельно заниматься улучшением характеристик транспортного средства, за исключением штатных операций, предусмотренных автопроизводителем, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Некоторые попытки придать машине индивидуальность или улучшить её характеристики могут снизить уровень её безопасности. Так, нельзя применять нештатную светотехнику или не сертифицированные автопроизводителем обвесы, багажники и силовые бампера или использовать нештатные колёса, предупреждает специалист.С осторожностью нужно подходить и к вопросу повышения мощности двигателя с помощью, например, чип-тюнинга. Это, с одной стороны, понизит экологические нормы работы двигателя, а с другой, приведёт к дополнительной нагрузке на коробку передач, трансмиссию и тормоза, отмечает Васильев.

https://ria.ru/20211028/optsii-1756600567.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, егор васильев