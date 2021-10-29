https://ria.ru/20211029/uluchsheniya-1756777144.html
Бесполезный тюнинг авто
Названы улучшения, которые не нужны вашему авто - РИА Новости, 29.10.2021
Бесполезный тюнинг авто
Владельцам современных авто не стоит самостоятельно заниматься улучшением характеристик транспортного средства, за исключением штатных операций, предусмотренных РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T01:17
2021-10-29T01:17
2021-10-29T01:17
авто
егор васильев
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Владельцам современных авто не стоит самостоятельно заниматься улучшением характеристик транспортного средства, за исключением штатных операций, предусмотренных автопроизводителем, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Некоторые попытки придать машине индивидуальность или улучшить её характеристики могут снизить уровень её безопасности. Так, нельзя применять нештатную светотехнику или не сертифицированные автопроизводителем обвесы, багажники и силовые бампера или использовать нештатные колёса, предупреждает специалист.С осторожностью нужно подходить и к вопросу повышения мощности двигателя с помощью, например, чип-тюнинга. Это, с одной стороны, понизит экологические нормы работы двигателя, а с другой, приведёт к дополнительной нагрузке на коробку передач, трансмиссию и тормоза, отмечает Васильев.
https://ria.ru/20211028/optsii-1756600567.html
РИА Новости
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авто, егор васильев
Названы улучшения, которые не нужны вашему авто
Эксперт Васильев предостерег автовладельцев от увлечения тюнингом
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.
Владельцам современных авто не стоит самостоятельно заниматься улучшением характеристик транспортного средства, за исключением штатных операций, предусмотренных автопроизводителем, рассказывает агентству "Прайм"
автомобильный эксперт Егор Васильев
.
Некоторые попытки придать машине индивидуальность или улучшить её характеристики могут снизить уровень её безопасности. Так, нельзя применять нештатную светотехнику или не сертифицированные автопроизводителем обвесы, багажники и силовые бампера или использовать нештатные колёса, предупреждает специалист.
С осторожностью нужно подходить и к вопросу повышения мощности двигателя с помощью, например, чип-тюнинга. Это, с одной стороны, понизит экологические нормы работы двигателя, а с другой, приведёт к дополнительной нагрузке на коробку передач, трансмиссию и тормоза, отмечает Васильев.