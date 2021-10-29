https://ria.ru/20211029/ukraina-1756932132.html

Советник офиса Зеленского прокомментировал отказ от минских соглашений

Советник офиса Зеленского прокомментировал отказ от минских соглашений - РИА Новости, 29.10.2021

Советник офиса Зеленского прокомментировал отказ от минских соглашений

Украина не намерена отказываться в одностороннем порядке от выполнения минских соглашений по Донбассу, пока им нет альтернативы, заявил в пятницу внештатный... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:30

2021-10-29T19:30

2021-10-29T19:30

в мире

украина

киев

донбасс

минские соглашения

алексей арестович

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КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Украина не намерена отказываться в одностороннем порядке от выполнения минских соглашений по Донбассу, пока им нет альтернативы, заявил в пятницу внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович."Пока не рассматриваем (отказ от минских соглашений – ред.), потому что нет альтернативы, а любое действие должно пройти фильтр ответа на вопрос: "Чтобы что?". Сейчас это остаётся очень плохим, очень неоднозначным, очень сложным путём, но который все же обеспечивает рамочную договоренность, которая обеспечивает политико-дипломатический путь урегулирования. Альтернативой являются боевые действия. Пока нет другой альтернативы в разрезе международных договоренностей, надо придерживаться тех соглашений, которые есть, даже если их эффективность 1,5%", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

https://ria.ru/20211029/ukraina-1756833106.html

украина

киев

донбасс

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в мире, украина, киев, донбасс, минские соглашения, алексей арестович