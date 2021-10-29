https://ria.ru/20211029/ukraina-1756931518.html

Советник офиса Зеленского рассказал об условии столкновения Киева и Москвы

Советник офиса Зеленского рассказал об условии столкновения Киева и Москвы - РИА Новости, 29.10.2021

Советник офиса Зеленского рассказал об условии столкновения Киева и Москвы

Внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:26

2021-10-29T19:26

2021-10-29T19:26

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КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал при каких условиях Киев может применить ракеты против РФ.Ранее Арестович пригрозил России вступлением Украины в НАТО и призвал вывести "войска с востока, из Крыма, выплатить репарации". Он назвал Россию военным противником. Арестович подчеркнул, что его страна работает над ракетной программой, и допустил, что ракеты могут быть направлены на Москву."Это заявление не надо понимать как угрозу мирным жителям России или Москвы. Никто не собирается вести огонь по жилым кварталам. Если это и будет, то при одном условии - Россия начала полномасштабный военный конфликт против Украины. И тогда мы будем бить по законным военным целям, в том числе на территории России. Но лишь при условии полномасштабного конфликта", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24"Он считает, что вероятность такого развития событий низкая.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/zakharova-1756721680.html

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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, нато, россия