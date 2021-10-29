https://ria.ru/20211029/ukraina-1756876458.html

В Закарпатье произошло масштабное загрязнение почвы нефтепродуктами

В Закарпатье произошло масштабное загрязнение почвы нефтепродуктами - РИА Новости, 29.10.2021

В Закарпатье произошло масштабное загрязнение почвы нефтепродуктами

Служба безопасности Украины обвинила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, в масштабном загрязнении и... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:33

2021-10-29T15:33

2021-10-29T15:33

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прикарпатзападтранс

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КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, в масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья, в результате чего государству нанесен ущерб в 1,3 миллиона долларов, сообщили в ведомстве.По данным СБУ, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепровода "Самара – Западное направление". В частности, были демонтированы цистерны и около 33 километров трубопровода."С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу", - говорится в сообщении СБ Украины.Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тысяч квадратных метров земель, часть из них – вблизи местного водозабора."Согласно выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 миллиона гривен (около 1,3 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.Бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзападтранс" сообщено о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статьям "загрязнение или порча земель" и "служебная халатность".

https://ria.ru/20210916/plastik-1750293873.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, прикарпатзападтранс