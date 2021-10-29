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В Закарпатье произошло масштабное загрязнение почвы нефтепродуктами
В Закарпатье произошло масштабное загрязнение почвы нефтепродуктами - РИА Новости, 29.10.2021
В Закарпатье произошло масштабное загрязнение почвы нефтепродуктами
Служба безопасности Украины обвинила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, в масштабном загрязнении и... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:33
2021-10-29T15:33
в мире
украина
служба безопасности украины
прикарпатзападтранс
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КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, в масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья, в результате чего государству нанесен ущерб в 1,3 миллиона долларов, сообщили в ведомстве.По данным СБУ, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепровода "Самара – Западное направление". В частности, были демонтированы цистерны и около 33 километров трубопровода."С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу", - говорится в сообщении СБ Украины.Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тысяч квадратных метров земель, часть из них – вблизи местного водозабора."Согласно выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 миллиона гривен (около 1,3 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.Бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзападтранс" сообщено о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статьям "загрязнение или порча земель" и "служебная халатность".
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в мире, украина, служба безопасности украины, прикарпатзападтранс
15:33 29.10.2021
 
В Закарпатье произошло масштабное загрязнение почвы нефтепродуктами

СБУ обвинила "Прикарпатзападтранс" в масштабном загрязнении почвы нефтепродуктами

© Фото : Служба безпеки УкраїниСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : Служба безпеки України
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КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, в масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья, в результате чего государству нанесен ущерб в 1,3 миллиона долларов, сообщили в ведомстве.
По данным СБУ, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепровода "Самара – Западное направление". В частности, были демонтированы цистерны и около 33 километров трубопровода.
"С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу", - говорится в сообщении СБ Украины.
Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тысяч квадратных метров земель, часть из них – вблизи местного водозабора.
"Согласно выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 миллиона гривен (около 1,3 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.
Бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзападтранс" сообщено о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статьям "загрязнение или порча земель" и "служебная халатность".
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В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныПрикарпатзападтранс
 
 
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