В Закарпатье произошло масштабное загрязнение почвы нефтепродуктами
СБУ обвинила "Прикарпатзападтранс" в масштабном загрязнении почвы нефтепродуктами
КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, в масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья, в результате чего государству нанесен ущерб в 1,3 миллиона долларов, сообщили в ведомстве.
По данным СБУ, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепровода "Самара – Западное направление". В частности, были демонтированы цистерны и около 33 километров трубопровода.
"С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу", - говорится в сообщении СБ Украины.
Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тысяч квадратных метров земель, часть из них – вблизи местного водозабора.
"Согласно выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 миллиона гривен (около 1,3 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.
Бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзападтранс" сообщено о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статьям "загрязнение или порча земель" и "служебная халатность".