https://ria.ru/20211029/ukraina-1756858157.html

Украина собралась закидать Черноморский флот ракетами, но ее ждет провал

На Украине собрались потопить весь Черноморский флот - РИА Новости, 29.10.2021

Украина собралась закидать Черноморский флот ракетами, но ее ждет провал

Киеву необходимо всерьез заняться выпуском ракетных комплексов "Нептун", чтобы противостоять России. Об этом в эфире канала "Апостроф" заявил экс-депутат... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:03

2021-10-29T14:03

2021-10-29T17:49

киев

москва

верховная рада украины

вооруженные силы украины

андрей руденко

javelin (птрк)

игорь романенко

россия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Киеву необходимо всерьез заняться выпуском ракетных комплексов "Нептун", чтобы противостоять России. Об этом в эфире канала "Апостроф" заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.По его словам, поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют приостановить войну на востоке страны и сосредоточиться на усилении вооруженных сил."Потому что Путин же нас в покое не оставит, давайте будем откровенны. Он не для того начинал Крым и Донбасс, понимаете? Нам сегодня необходимо строить корабли или запускать систему "Нептун", которая может потопить Черноморский флот", — сказал Лапин.Бывший депутат также отметил, что создавать флот Украина будет "долго и нудно", но все равно он не сможет противостоять российскому. Вместо этого ей нужны "как минимум с запасом" 70 ракетных комплексов.Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко пригрозил России британскими ракетами Brimstone, о покупке которых хочет договориться Киев. По его мнению, они способны "уничтожать" военные корабли, а также наносить удары по наземным целям, что позволит стране "более мощно отвечать" на "провокации".Украинские политики и эксперты нередко выступают с заявлениями об "агрессивном" поведении России. При этом в Москве неоднократно напоминали об отсутствии подобных намерений в отношении других государств. Как отмечал в комментарии для РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко, поставки Западом оружия на Украину не будут способствовать урегулированию, но могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе.

https://ria.ru/20211022/krym-1755891046.html

https://ria.ru/20211005/razgrom-1753251919.html

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москва

россия

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киев, москва, верховная рада украины, вооруженные силы украины, андрей руденко, javelin (птрк), игорь романенко, россия