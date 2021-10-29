14:03 29.10.2021 (обновлено: 17:49 29.10.2021)
На Украине собрались потопить весь Черноморский флот
Экс-депутат Рады Лапин: Украине нужны 70 ракет "Нептун", чтобы потопить Черноморский флот
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Киеву необходимо всерьез заняться выпуском ракетных комплексов "Нептун", чтобы противостоять России. Об этом в эфире канала "Апостроф" заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.
По его словам, поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют приостановить войну на востоке страны и сосредоточиться на усилении вооруженных сил.
"Потому что Путин же нас в покое не оставит, давайте будем откровенны. Он не для того начинал Крым и Донбасс, понимаете? Нам сегодня необходимо строить корабли или запускать систему "Нептун", которая может потопить Черноморский флот", — сказал Лапин.
Бывший депутат также отметил, что создавать флот Украина будет "долго и нудно", но все равно он не сможет противостоять российскому. Вместо этого ей нужны "как минимум с запасом" 70 ракетных комплексов.
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Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко пригрозил России британскими ракетами Brimstone, о покупке которых хочет договориться Киев. По его мнению, они способны "уничтожать" военные корабли, а также наносить удары по наземным целям, что позволит стране "более мощно отвечать" на "провокации".
Украинские политики и эксперты нередко выступают с заявлениями об "агрессивном" поведении России. При этом в Москве неоднократно напоминали об отсутствии подобных намерений в отношении других государств. Как отмечал в комментарии для РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко, поставки Западом оружия на Украину не будут способствовать урегулированию, но могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе.
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