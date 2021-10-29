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https://ria.ru/20211029/ukraina-1756821479.html
Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык - РИА Новости, 29.10.2021
Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что ему "больно" что в Верховной раде можно врать на украинском языке, но нельзя говорить РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:53
2021-10-29T11:53
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
петр порошенко
евгений комаровский
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КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что ему "больно" что в Верховной раде можно врать на украинском языке, но нельзя говорить на русском."Я не предам (русский – ред.) язык своих родителей и язык, на котором я признавался в любви. Я не могу это сделать. Мне больно, что в Верховной раде можно говорить очевидную ложь, но нельзя говорить на русском языке. То есть, на украинском ты можешь говорить все, что угодно, можешь откровенно врать. Это же какое унижение великого украинского языка. Пусть президент говорит хоть на японском, лишь бы он был отцом для нации или матерью, понимаете? Не красть и не врать – вот, что нам от него требуется", - сказал Комаровский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в пятницу.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Документ также предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
https://ria.ru/20211029/ukraina-1756810664.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, евгений комаровский
11:53 29.10.2021
 
Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык

Доктор Комаровский: больно, что в Раде можно врать по-украински, а сказать по-русски — нет

© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
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КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что ему "больно" что в Верховной раде можно врать на украинском языке, но нельзя говорить на русском.
"Я не предам (русский – ред.) язык своих родителей и язык, на котором я признавался в любви. Я не могу это сделать. Мне больно, что в Верховной раде можно говорить очевидную ложь, но нельзя говорить на русском языке. То есть, на украинском ты можешь говорить все, что угодно, можешь откровенно врать. Это же какое унижение великого украинского языка. Пусть президент говорит хоть на японском, лишь бы он был отцом для нации или матерью, понимаете? Не красть и не врать – вот, что нам от него требуется", - сказал Комаровский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в пятницу.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
11:07
Доктор Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для своего пиара
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Документ также предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Победительница украинского конкурса Мисс Вселенная Анна Неплях - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 05:33
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоЕвгений Комаровский
 
 
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