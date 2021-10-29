Доктор Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для своего пиара
Украинский педиатр Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для своего пиара
КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использовал его для собственного пиара.
Будучи кандидатом в президенты Украины, Зеленский представил членов своей команды среди которых был и Комаровский. Тогда Зеленский заявлял, что в случае его победы доктор Евгений Комаровский будет курировать медицинское направление в стране. Однако после победы на выборах врач не получил должность.
Комаровский рассказал, что с 2010 года, когда появилась телепередача "Школа доктора Комаровского", и он стал узнаваемым человеком, огромное количество политиков и политических сил хотели, чтобы он был с ними.
"При этом они не скрывали: все, что им нужно от меня, – чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость. Так что Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации", - сказал Комаровский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в пятницу.
Говоря о том, какие у него сейчас отношения с президентом, Комаровский сообщил, что регулярно видит его по телевизору. "После выборов он мне предлагал идти в депутаты. Ну и все", - сказал врач.
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