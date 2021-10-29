https://ria.ru/20211029/ukraina-1756810664.html

Доктор Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для своего пиара

Доктор Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для своего пиара - РИА Новости, 29.10.2021

Доктор Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для своего пиара

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использовал его для собственного пиара. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:07

2021-10-29T11:07

2021-10-29T11:07

в мире

украина

владимир зеленский

евгений комаровский

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КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использовал его для собственного пиара.Будучи кандидатом в президенты Украины, Зеленский представил членов своей команды среди которых был и Комаровский. Тогда Зеленский заявлял, что в случае его победы доктор Евгений Комаровский будет курировать медицинское направление в стране. Однако после победы на выборах врач не получил должность.Комаровский рассказал, что с 2010 года, когда появилась телепередача "Школа доктора Комаровского", и он стал узнаваемым человеком, огромное количество политиков и политических сил хотели, чтобы он был с ними.Говоря о том, какие у него сейчас отношения с президентом, Комаровский сообщил, что регулярно видит его по телевизору. "После выборов он мне предлагал идти в депутаты. Ну и все", - сказал врач.

https://ria.ru/20210803/komarovskiy-1744196137.html

https://ria.ru/20210306/komarovskiy-1600222661.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евгений комаровский