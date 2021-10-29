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Доктор Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для своего пиара
Доктор Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для своего пиара - РИА Новости, 29.10.2021
Доктор Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для своего пиара
Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использовал его для собственного пиара. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:07
2021-10-29T11:07
в мире
украина
владимир зеленский
евгений комаровский
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КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использовал его для собственного пиара.Будучи кандидатом в президенты Украины, Зеленский представил членов своей команды среди которых был и Комаровский. Тогда Зеленский заявлял, что в случае его победы доктор Евгений Комаровский будет курировать медицинское направление в стране. Однако после победы на выборах врач не получил должность.Комаровский рассказал, что с 2010 года, когда появилась телепередача "Школа доктора Комаровского", и он стал узнаваемым человеком, огромное количество политиков и политических сил хотели, чтобы он был с ними.Говоря о том, какие у него сейчас отношения с президентом, Комаровский сообщил, что регулярно видит его по телевизору. "После выборов он мне предлагал идти в депутаты. Ну и все", - сказал врач.
https://ria.ru/20210803/komarovskiy-1744196137.html
https://ria.ru/20210306/komarovskiy-1600222661.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евгений комаровский
11:07 29.10.2021
 
Доктор Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для своего пиара

Украинский педиатр Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для своего пиара

© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
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КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использовал его для собственного пиара.
Будучи кандидатом в президенты Украины, Зеленский представил членов своей команды среди которых был и Комаровский. Тогда Зеленский заявлял, что в случае его победы доктор Евгений Комаровский будет курировать медицинское направление в стране. Однако после победы на выборах врач не получил должность.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 16:46
Комаровский рассказал об унижении Украины из-за языкового омбудсмена
Комаровский рассказал, что с 2010 года, когда появилась телепередача "Школа доктора Комаровского", и он стал узнаваемым человеком, огромное количество политиков и политических сил хотели, чтобы он был с ними.
"При этом они не скрывали: все, что им нужно от меня, – чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость. Так что Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации", - сказал Комаровский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в пятницу.
Говоря о том, какие у него сейчас отношения с президентом, Комаровский сообщил, что регулярно видит его по телевизору. "После выборов он мне предлагал идти в депутаты. Ну и все", - сказал врач.
Педиатр Евгений Комаровский
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвгений Комаровский
 
 
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