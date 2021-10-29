10:28 29.10.2021 (обновлено: 11:23 29.10.2021)
На Украине потребовали расследовать Иловайскую трагедию
Бывшие участники военной операции в Донбассе потребовали расследовать Иловайскую трагедию
КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Бывшие участники военной операции в Донбассе митингуют в пятницу возле здания офиса президента Украины в Киеве с требованием к главе украинского государства Владимиру Зеленскому применить свои полномочия и "заставить правоохранительные органы" завершить расследование Иловайской трагедии и наказать виновных, передает корреспондент РИА Новости.
В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье "халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным Генпрокуратуры Украины, в "иловайском котле" погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).
Несколько десятков человек, среди которых есть бывшие участники военной операции в Донбассе, молча стоят возле здания офиса президента. Они держат плакаты со своими требованиями, в том числе "Требуем наказания предателей Украины", "Когда будут наказаны виновные в Иловайской трагедии?" и прочие. Они также держат национальные флаги Украины и флаги ветеранских организаций.
Здание офиса Зеленского охраняли небольшое число полицейских. Они избирательно осматривали вещи желающих попасть на митинг.
Бывшие участники военной операции в Донбассе закончили митинг в пятницу возле здания офиса президента Украины в Киеве с требованием завершить расследование Иловайской трагедии и наказать виновных, передает корреспондент РИА Новости.
Участники провели акцию молча, они только держали плакаты с призывом к президенту Владимиру Зеленскому "заставить правоохранительные органы" завершить расследование Иловайской трагедии. Акция длилась около часа, потом ее участники разошлись. Обстановка в центре Киева, в том числе возле офиса Зеленского спокойная.
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