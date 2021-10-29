https://ria.ru/20211029/ugol-1756920452.html

В Минэкономразвития объяснили прекращение поставок угля на Украину

В Минэкономразвития объяснили прекращение поставок угля на Украину - РИА Новости, 29.10.2021

В Минэкономразвития объяснили прекращение поставок угля на Украину

Прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри России, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:31

2021-10-29T18:31

2021-10-29T19:36

экономика

украина

россия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри России, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития.Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Москва с 1 ноября прекращает экспорт ресурса для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только сырья, используемого для нужд энергетики."В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", — сказали в ведомстве.Там отметили, что в ноябре российские поставщики продадут Украине более половины всего объема угля, получаемого страной.На протяжении последних лет, несмотря на политическую обстановку, Москва оставалась основным экспортером угля на украинские предприятия, отметили в пресс-службе. Более того, доля российских поставщиков увеличилась до 68 процентов. В натуральном выражении объем продаж угля увеличился с 9,5 миллиона тонн в 2019-м до 10,3 миллиона за девять месяцев 2021 года.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об отставании от ориентиров по запасам угля для прохождения отопительного сезона. Власти рассматривают несколько вариантов, среди которых увеличение как импорта, так и внутренней добычи.В то же время кабмин заверил, что страна готова к холодам даже в условиях энергокризиса в Европе.

https://ria.ru/20211023/koleni-1755903425.html

https://ria.ru/20211017/medvedchuk-1754950883.html

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экономика, украина, россия