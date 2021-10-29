https://ria.ru/20211029/turpotok-1756867294.html
Путин выразил надежду на возобновление туристического потока в Финляндию
Путин выразил надежду на возобновление туристического потока в Финляндию - РИА Новости, 29.10.2021
Путин выразил надежду на возобновление туристического потока в Финляндию
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что к концу года между Россией и Финляндией может быть возобновлен туристический поток по железной дороге. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:45
2021-10-29T14:45
2021-10-29T14:56
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что к концу года между Россией и Финляндией может быть возобновлен туристический поток по железной дороге."К сожалению, (из-за пандемии коронавируса) большой урон был нанесен туристической области. Но тем не менее возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге", - сказал Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
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финляндия, россия, в мире, владимир путин, саули ниинисте, новости - туризм, туризм
14:45 29.10.2021 (обновлено: 14:56 29.10.2021)
Путин выразил надежду на возобновление туристического потока в Финляндию
Путин: Россия и Финляндия могут возобновить турпоток по железной дороге к концу года