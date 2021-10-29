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Турки пожелали лицемерной Америке поскорее рухнуть
Турки обвинили США в лицемерии из-за российских С-400 и пожелали им краха - РИА Новости, 29.10.2021
Турки пожелали лицемерной Америке поскорее рухнуть
Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали обращение американских сенаторов к президенту Джо Байдену, которые призвали его не вводить санкции против... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:56
2021-10-29T12:16
анкара
сша
индия
турция
джо байден
рособоронэкспорт
f-35
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали обращение американских сенаторов к президенту Джо Байдену, которые призвали его не вводить санкции против Индии из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.Многие убеждены, что Соединенные Штаты действуют лицемерно, ведь с Анкарой в аналогичной ситуации Вашингтон ведет себя иначе."Наше правительство до сих пор называет США своим союзником и на самом деле становится посмешищем. Этот так называемый союзник совершает всякие гадости, подлости за нашей спиной и выступает спонсором всех террористических организаций", — выразил мнение пользователь с ником Метин К."Если Америка рухнет, мир почувствует облегчение. Надеюсь, это произойдет в скором времени, и каждый штат станет отдельным государством", — подчеркнул Ильхан."Поскольку в Индии С-400 могут быть использованы против мусульманского Пакистана, сионистским США это выгодно", — считает Асым."Тогда давайте агитировать все страны покупать С-400, с этими джонни, действительно, дружбы не будет", — отметил еще один пользователь."США, ваш конец близок", — подытожили читатели.Ранее сенаторы Джон Корнин и Марк Уорнер призвали президента США не применять в отношении Индии закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" за закупки оружия у России. По их мнению, такой шаг может иметь пагубные последствия для стратегического партнерства между двумя странами, учитывая, что за последние годы Индия снизила объемы импорта российской военной техники.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут в рублях.В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на С-400, который поставили летом-осенью 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу Patriot, отменив продажу новейших истребителей F-35 и введя санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса. Несколько месяцев назад Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211009/turtsiya-1753807417.html
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анкара, сша, индия, турция, джо байден, рособоронэкспорт, f-35, с-400 «триумф», джон корнин, марк уорнер, россия
10:56 29.10.2021 (обновлено: 12:16 29.10.2021)
 
Турки обвинили США в лицемерии из-за российских С-400 и пожелали им краха

Читатели Haber7 пожелали США "рухнуть" из-за лицемерной позиции по российским С-400

© Минобороны РФПоставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
© Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали обращение американских сенаторов к президенту Джо Байдену, которые призвали его не вводить санкции против Индии из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Многие убеждены, что Соединенные Штаты действуют лицемерно, ведь с Анкарой в аналогичной ситуации Вашингтон ведет себя иначе.
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"Наше правительство до сих пор называет США своим союзником и на самом деле становится посмешищем. Этот так называемый союзник совершает всякие гадости, подлости за нашей спиной и выступает спонсором всех террористических организаций", — выразил мнение пользователь с ником Метин К.
"Если Америка рухнет, мир почувствует облегчение. Надеюсь, это произойдет в скором времени, и каждый штат станет отдельным государством", — подчеркнул Ильхан.
"Поскольку в Индии С-400 могут быть использованы против мусульманского Пакистана, сионистским США это выгодно", — считает Асым.
"Тогда давайте агитировать все страны покупать С-400, с этими джонни, действительно, дружбы не будет", — отметил еще один пользователь.
"США, ваш конец близок", — подытожили читатели.
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Ранее сенаторы Джон Корнин и Марк Уорнер призвали президента США не применять в отношении Индии закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" за закупки оружия у России. По их мнению, такой шаг может иметь пагубные последствия для стратегического партнерства между двумя странами, учитывая, что за последние годы Индия снизила объемы импорта российской военной техники.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут в рублях.
В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на С-400, который поставили летом-осенью 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу Patriot, отменив продажу новейших истребителей F-35 и введя санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса. Несколько месяцев назад Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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АнкараСШАИндияТурцияДжо БайденРособоронэкспортF-35С-400 «Триумф»Джон КорнинМарк УорнерРоссия
 
 
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