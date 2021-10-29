https://ria.ru/20211029/turki-1756807736.html

Турки пожелали лицемерной Америке поскорее рухнуть

Турки обвинили США в лицемерии из-за российских С-400 и пожелали им краха - РИА Новости, 29.10.2021

Турки пожелали лицемерной Америке поскорее рухнуть

Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали обращение американских сенаторов к президенту Джо Байдену, которые призвали его не вводить санкции против... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:56

2021-10-29T10:56

2021-10-29T12:16

анкара

сша

индия

турция

джо байден

рособоронэкспорт

f-35

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали обращение американских сенаторов к президенту Джо Байдену, которые призвали его не вводить санкции против Индии из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.Многие убеждены, что Соединенные Штаты действуют лицемерно, ведь с Анкарой в аналогичной ситуации Вашингтон ведет себя иначе."Наше правительство до сих пор называет США своим союзником и на самом деле становится посмешищем. Этот так называемый союзник совершает всякие гадости, подлости за нашей спиной и выступает спонсором всех террористических организаций", — выразил мнение пользователь с ником Метин К."Если Америка рухнет, мир почувствует облегчение. Надеюсь, это произойдет в скором времени, и каждый штат станет отдельным государством", — подчеркнул Ильхан."Поскольку в Индии С-400 могут быть использованы против мусульманского Пакистана, сионистским США это выгодно", — считает Асым."Тогда давайте агитировать все страны покупать С-400, с этими джонни, действительно, дружбы не будет", — отметил еще один пользователь."США, ваш конец близок", — подытожили читатели.Ранее сенаторы Джон Корнин и Марк Уорнер призвали президента США не применять в отношении Индии закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" за закупки оружия у России. По их мнению, такой шаг может иметь пагубные последствия для стратегического партнерства между двумя странами, учитывая, что за последние годы Индия снизила объемы импорта российской военной техники.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут в рублях.В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на С-400, который поставили летом-осенью 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу Patriot, отменив продажу новейших истребителей F-35 и введя санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса. Несколько месяцев назад Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211009/turtsiya-1753807417.html

https://ria.ru/20211021/turtsiya-1755583838.html

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анкара

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