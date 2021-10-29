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Дело Цукерберга: как глава Facebook создал "рай домогательств"
Дело Цукерберга: как глава Facebook создал "рай домогательств" - РИА Новости, 29.10.2021
Дело Цукерберга: как глава Facebook создал "рай домогательств"
Ну вот оно и случилось. Изначально было понятно, что пресловутое движение MeToo затевалось как инструмент для прессинга разнообразных вип-персон. Теперь... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:00
2021-10-29T07:51
в мире
авторы
технологии
сша
марк цукерберг
facebook
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Ну вот оно и случилось. Изначально было понятно, что пресловутое движение MeToo затевалось как инструмент для прессинга разнообразных вип-персон. Теперь инструмент применили против IT-олигарха Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан. Пришедшая к власти Демпартия полагает, что создатель Facebook недостаточно активно гнобил врагов народа — трампистов, и готова организовать ему политический процесс.Бывшие сотрудники их семейного офиса подали в суд на чету миллиардеров. Обвинения включают в себя сексуальные домогательства, дискриминацию, гомофобию, расизм, сексизм и даже трансфобию. Ну и там еще по мелочи — истцов постоянно заставляли перерабатывать и не платили за сверхурочные. Но это, как все понимают, ерунда. Главное — обвинения политические, которые выглядят по нынешним временам просто пугающе. Харви, вон, Вайнштейну припаяли 23 года тюремного срока — и это еще без трансфобии и гомофобии.Что там на самом деле произошло? Семейный офис West Street — это целая контора, в которой числится обширный штат обслуги семьи Чан-Цукерберг. Няни, переводчики, горничные, секретари, охранники, водители, тренеры — вот это вот все. Одной из сотрудников West Street была Миа Кинг — в 2018-2019 годах девушка работала в отделе безопасности, охраняя священные особы Цукерберга и Чан от возможных посягательств.В своем иске Миа Кинг утверждает, что ее регулярно оскорблял начальник отдела охраны Лайам Бут — бывший силовик, агент Секретной службы США. Его ремарки касались цвета ее кожи, прически, а также сексуальной ориентации — Миа Кинг негритянка и открытая лесбиянка. Девушка обсуждала проблему с коллегами, спрашивала, не пожаловаться ли ей хозяевам. Ей сказали, что дело безнадежное и ее просто уволят.Вторым сотрудником West Street, рискнувшим подать в суд на Цукерберга и Чан, стал 26-летний мужчина, решивший скрыться под псевдонимом Джон Доу — это распространенная практика в США для участников судебных процессов. Он служил в поместье миллиардеров "помощником по хозяйству" и тоже немало пострадал от злокозненного начальника охраны. Лайам Бут высмеивал его сексуальную ориентацию — надо ли пояснять, что Джон Доу является геем? — и однажды даже прилюдно схватил его, извините, за задницу.Кинг и Джон Доу обвиняют чету миллиардеров в создании токсичной обстановки на рабочем месте. В переводе на русский, Цукерберг с женой окончательно распустили прислугу. В поместьях царил бардак, слуги перерабатывали (Джон Доу жаловался, что перед приездом хозяев его заставили вкалывать больше 17 часов подряд), начальство издевалось над подчиненными. Атмосфера живо напоминала рабские плантации — ну а чего вы хотите, теплые ламповые традиции.Дело Цукерберга-Чан прекрасно объясняет ту мегаломанию, которая как вирус поразила всех сегодняшних ультрабогачей. Вот зачем они нон-стоп борются с голодом, бедностью, угнетением, потеплением, спасают человечество, ведут его куда-то? Ну продавали бы нам, как в добрые старые времена, пиво, автомобили, интернет-услуги, стригли бы бабло, и все. Откуда эта жажда поуправлять вселенной?На самом деле эта мания отражает невероятное, зашкаливающее расслоение современного общества. С одной стороны, у нас Цукерберг с его миллиардами, поместьями, бесконечным штатом прислуги, информационной свитой, политиками на жалованье. С другой — его бесправные слуги, получающие почасовую оплату за тяжелую работу и вынужденные добиваться в суде того, чтобы хотя бы эти скромные деньги им выплачивались полностью. Владелец миллиардов в США никаких налогов не платит. А вот с его американских слуг налоговая дерет по 30 процентов.С одной стороны, владелец Facebook беспрестанно талдычит нам о том, что надо поменьше есть, похуже жить и топит за "равенство". С другой — он демонстративно упивается какой-то нездоровой роскошью, которая нормальному человеку в принципе и не нужна. Все эти гигантские поместья, частные самолеты, полки прислуги. Зачем это все?Оправдать рационально данное безобразное противоречие невозможно. Значит, надо создавать миф и неустанно вешать народным массам лапшу на уши о том, что "вы не понимаете, это другое". Цукерберг и примкнувшая к нему Чан "не такие, как все". Они люди Икс, у них суперспособности. Цукерберг не просто продает нам интернет-услуги, о нет. Он несет нам ценности, ставит высокие цели, обеспечивает смысл жизни. Он создает метавселенную — нет, это не шутка, это действительно название его нового бизнес-проекта, там что-то, связанное с очками виртуальной реальности. Вся эта развесистая клюква успешно потребляется миллионами не очень образованных людей по всему миру. Для них Цукерберг реально как бы бог. Ну вот как был у нас в России бог Кузя, он сейчас в исправительной колонии сидит, книжки пишет.Все компании Цукерберга — на это уже не раз жаловались его сотрудники — организованы по принципу секты. Работа мечты для тысяч людей со всего мира зачастую оборачивается чудовищным корпоративным прессингом, дикими офисными практиками, травлей, дискриминацией, бесконечными переработками.И тут высокооплачиваемые интеллектуалы, работающие на Facebook, ничем не отличаются от простодушных бедолаг, подрабатывающих в семействе Цукерберга горничными или охранниками. И те и другие — независимо от наличия диплома — ведутся на магию имени, думают, вот оно, счастье привалило, и впахивают как ненормальные, даже не вспоминая о таких обычных вещах, как охрана труда, здоровая обстановка на рабочем месте, бонусы, соцпакет.В инновационной компании Facebook, которая неумолимо ведет человечество к счастью, нет, например, такой простой вещи, как профсоюз. Совершенно неслучайно там работает огромное количество иностранцев. Это самые уязвимые, зависимые работники, с которыми топ-менеджеры могут вытворять что угодно, те же гастарбайтеры, только с хорошей зарплатой. Нет никакой надежды, что они как-то организуются и попытаются ограничить сверхвласть, которой по факту обладает хозяин компании.Этим интеллигентам, сражавшимся и победившим в великой войне за вакансию в компании Цукерберга, даже в голову не приходит, что все могло бы быть как-то иначе. "Потрясающая компания, я люблю ее", — блеют замороченные сотрудники. Разумеется, секта как бизнес-модель куда выгоднее, чем традиционная фирма. Ну не пойдешь же ты просить прибавку жалованья к богу Марку. Верующим не нужны ни бюллетень, ни декретный отпуск. Они умрут на работе со счастливой улыбкой на лице.Эту схему отношения к трудящимся как к рабам-сектантам компании Цукерберга усердно распространяют по всему миру. Сегодня соцсети сконцентрировали в себе самые отсталые трудовые практики, которые в реальном мире пока еще запрещены законом. Это концентрат откровенного кидалова, жульничества и невозбранной эксплуатации. И все это подается нам под соусом "раскрепощения" и "поиска себя" и целенаправленно насаждается по всему миру.Показательный факт: чат-платформа Facebook Workplace, призванная объединять работодателей и сотрудников по всему свету, отслеживает и запрещает в переписке само слово "профсоюз".Разумеется, амбиции IT-олигархов прозрачны: загнать ниже плинтуса национальные правительства, ушатать суверенитеты государств и "запанувать" в своем мировом правительстве. Тогда миллиарды людей окажутся примерно в таком же положении, как прислуга в поместьях Цукерберга. Вот так вот будет выглядеть мировой рынок труда — с харассментом, переработками, издевательствами, невыплатами жалованья, полным отсутствием соцзащиты. Защищать-то будет некому — национальное государство приговорено. Фриланс на максималках быстренько обернется химически чистым рабовладением.Посмотрим, как трудящиеся Миа Кинг и Джон Доу сумеют побороться за свои права. А вообще-то защитить работников от произвола сверхбогачей способно только сильное национальное правительство. Его безальтернативную роль в сегодняшней сложной обстановке слома всех традиционных правил подчеркнул в своей валдайской речи президент России. Похоже, наша страна остается одним из немногих государств мира, где трудящимся гарантирована нормальная жизнь и уважительное отношение.
https://ria.ru/20211027/tsukerberg-1756424321.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/tsukerberg-1756304570.html
https://ria.ru/20211020/nazvanie-1755314044.html
https://ria.ru/20211020/facebook-1755452388.html
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Виктория Никифорова
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в мире, авторы, технологии, сша, марк цукерберг, facebook
08:00 29.10.2021
 

Дело Цукерберга: как глава Facebook создал "рай домогательств"

© AP Photo / Susan WalshГенеральный директор Facebook Марк Цукерберг
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Ну вот оно и случилось. Изначально было понятно, что пресловутое движение MeToo затевалось как инструмент для прессинга разнообразных вип-персон. Теперь инструмент применили против IT-олигарха Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан. Пришедшая к власти Демпартия полагает, что создатель Facebook недостаточно активно гнобил врагов народа — трампистов, и готова организовать ему политический процесс.
Бывшие сотрудники их семейного офиса подали в суд на чету миллиардеров. Обвинения включают в себя сексуальные домогательства, дискриминацию, гомофобию, расизм, сексизм и даже трансфобию. Ну и там еще по мелочи — истцов постоянно заставляли перерабатывать и не платили за сверхурочные. Но это, как все понимают, ерунда. Главное — обвинения политические, которые выглядят по нынешним временам просто пугающе. Харви, вон, Вайнштейну припаяли 23 года тюремного срока — и это еще без трансфобии и гомофобии.
Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 09:38
На Цукерберга и его жену подали в суд за домогательства
Что там на самом деле произошло? Семейный офис West Street — это целая контора, в которой числится обширный штат обслуги семьи Чан-Цукерберг. Няни, переводчики, горничные, секретари, охранники, водители, тренеры — вот это вот все. Одной из сотрудников West Street была Миа Кинг — в 2018-2019 годах девушка работала в отделе безопасности, охраняя священные особы Цукерберга и Чан от возможных посягательств.
В своем иске Миа Кинг утверждает, что ее регулярно оскорблял начальник отдела охраны Лайам Бут — бывший силовик, агент Секретной службы США. Его ремарки касались цвета ее кожи, прически, а также сексуальной ориентации — Миа Кинг негритянка и открытая лесбиянка. Девушка обсуждала проблему с коллегами, спрашивала, не пожаловаться ли ей хозяевам. Ей сказали, что дело безнадежное и ее просто уволят.
Вторым сотрудником West Street, рискнувшим подать в суд на Цукерберга и Чан, стал 26-летний мужчина, решивший скрыться под псевдонимом Джон Доу — это распространенная практика в США для участников судебных процессов. Он служил в поместье миллиардеров "помощником по хозяйству" и тоже немало пострадал от злокозненного начальника охраны. Лайам Бут высмеивал его сексуальную ориентацию — надо ли пояснять, что Джон Доу является геем? — и однажды даже прилюдно схватил его, извините, за задницу.
Кинг и Джон Доу обвиняют чету миллиардеров в создании токсичной обстановки на рабочем месте. В переводе на русский, Цукерберг с женой окончательно распустили прислугу. В поместьях царил бардак, слуги перерабатывали (Джон Доу жаловался, что перед приездом хозяев его заставили вкалывать больше 17 часов подряд), начальство издевалось над подчиненными. Атмосфера живо напоминала рабские плантации — ну а чего вы хотите, теплые ламповые традиции.
Создатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 14:08Сказано в эфире
Эксперт объяснил "наезд" на Facebook политическими амбициями Цукерберга
Дело Цукерберга-Чан прекрасно объясняет ту мегаломанию, которая как вирус поразила всех сегодняшних ультрабогачей. Вот зачем они нон-стоп борются с голодом, бедностью, угнетением, потеплением, спасают человечество, ведут его куда-то? Ну продавали бы нам, как в добрые старые времена, пиво, автомобили, интернет-услуги, стригли бы бабло, и все. Откуда эта жажда поуправлять вселенной?
На самом деле эта мания отражает невероятное, зашкаливающее расслоение современного общества. С одной стороны, у нас Цукерберг с его миллиардами, поместьями, бесконечным штатом прислуги, информационной свитой, политиками на жалованье. С другой — его бесправные слуги, получающие почасовую оплату за тяжелую работу и вынужденные добиваться в суде того, чтобы хотя бы эти скромные деньги им выплачивались полностью. Владелец миллиардов в США никаких налогов не платит. А вот с его американских слуг налоговая дерет по 30 процентов.
С одной стороны, владелец Facebook беспрестанно талдычит нам о том, что надо поменьше есть, похуже жить и топит за "равенство". С другой — он демонстративно упивается какой-то нездоровой роскошью, которая нормальному человеку в принципе и не нужна. Все эти гигантские поместья, частные самолеты, полки прислуги. Зачем это все?
Оправдать рационально данное безобразное противоречие невозможно. Значит, надо создавать миф и неустанно вешать народным массам лапшу на уши о том, что "вы не понимаете, это другое". Цукерберг и примкнувшая к нему Чан "не такие, как все". Они люди Икс, у них суперспособности. Цукерберг не просто продает нам интернет-услуги, о нет. Он несет нам ценности, ставит высокие цели, обеспечивает смысл жизни. Он создает метавселенную — нет, это не шутка, это действительно название его нового бизнес-проекта, там что-то, связанное с очками виртуальной реальности.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 05:50
Facebook сменит название, сообщил портал Verge
Вся эта развесистая клюква успешно потребляется миллионами не очень образованных людей по всему миру. Для них Цукерберг реально как бы бог. Ну вот как был у нас в России бог Кузя, он сейчас в исправительной колонии сидит, книжки пишет.
Все компании Цукерберга — на это уже не раз жаловались его сотрудники — организованы по принципу секты. Работа мечты для тысяч людей со всего мира зачастую оборачивается чудовищным корпоративным прессингом, дикими офисными практиками, травлей, дискриминацией, бесконечными переработками.
И тут высокооплачиваемые интеллектуалы, работающие на Facebook, ничем не отличаются от простодушных бедолаг, подрабатывающих в семействе Цукерберга горничными или охранниками. И те и другие — независимо от наличия диплома — ведутся на магию имени, думают, вот оно, счастье привалило, и впахивают как ненормальные, даже не вспоминая о таких обычных вещах, как охрана труда, здоровая обстановка на рабочем месте, бонусы, соцпакет.
В инновационной компании Facebook, которая неумолимо ведет человечество к счастью, нет, например, такой простой вещи, как профсоюз. Совершенно неслучайно там работает огромное количество иностранцев. Это самые уязвимые, зависимые работники, с которыми топ-менеджеры могут вытворять что угодно, те же гастарбайтеры, только с хорошей зарплатой. Нет никакой надежды, что они как-то организуются и попытаются ограничить сверхвласть, которой по факту обладает хозяин компании.
Этим интеллигентам, сражавшимся и победившим в великой войне за вакансию в компании Цукерберга, даже в голову не приходит, что все могло бы быть как-то иначе. "Потрясающая компания, я люблю ее", — блеют замороченные сотрудники. Разумеется, секта как бизнес-модель куда выгоднее, чем традиционная фирма. Ну не пойдешь же ты просить прибавку жалованья к богу Марку. Верующим не нужны ни бюллетень, ни декретный отпуск. Они умрут на работе со счастливой улыбкой на лице.
Основатель Facebook Марк Цукерберг во время выступления в Гарварде. Май 2017 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 17:46
Генпрокурор в США привлек Цукерберга ответчиком по иску к Facebook
Эту схему отношения к трудящимся как к рабам-сектантам компании Цукерберга усердно распространяют по всему миру. Сегодня соцсети сконцентрировали в себе самые отсталые трудовые практики, которые в реальном мире пока еще запрещены законом. Это концентрат откровенного кидалова, жульничества и невозбранной эксплуатации. И все это подается нам под соусом "раскрепощения" и "поиска себя" и целенаправленно насаждается по всему миру.
Показательный факт: чат-платформа Facebook Workplace, призванная объединять работодателей и сотрудников по всему свету, отслеживает и запрещает в переписке само слово "профсоюз".
Разумеется, амбиции IT-олигархов прозрачны: загнать ниже плинтуса национальные правительства, ушатать суверенитеты государств и "запанувать" в своем мировом правительстве. Тогда миллиарды людей окажутся примерно в таком же положении, как прислуга в поместьях Цукерберга. Вот так вот будет выглядеть мировой рынок труда — с харассментом, переработками, издевательствами, невыплатами жалованья, полным отсутствием соцзащиты. Защищать-то будет некому — национальное государство приговорено. Фриланс на максималках быстренько обернется химически чистым рабовладением.
Посмотрим, как трудящиеся Миа Кинг и Джон Доу сумеют побороться за свои права. А вообще-то защитить работников от произвола сверхбогачей способно только сильное национальное правительство. Его безальтернативную роль в сегодняшней сложной обстановке слома всех традиционных правил подчеркнул в своей валдайской речи президент России. Похоже, наша страна остается одним из немногих государств мира, где трудящимся гарантирована нормальная жизнь и уважительное отношение.
 
В миреАвторыТехнологииСШАМарк ЦукербергFacebook
 
 
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