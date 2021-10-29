https://ria.ru/20211029/trailer-1756630948.html

Вышел первый трейлер мультфильма Pixar о космонавте Баззе Лайтере

Вышел первый трейлер мультфильма Pixar о космонавте Баззе Лайтере - РИА Новости, 29.10.2021

Вышел первый трейлер мультфильма Pixar о космонавте Баззе Лайтере

На YouTube-канале анимационной студии Pixar представили первый тизер трейлера предстоящего мультфильма "Lightyear" ("Лайтер"), который станет спин-оффом... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T07:11

2021-10-29T07:11

2021-10-29T07:11

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На YouTube-канале анимационной студии Pixar представили первый тизер трейлера предстоящего мультфильма "Lightyear" ("Лайтер"), который станет спин-оффом "Истории игрушек" (1995).В ленте расскажут историю происхождения знаменитого космического рейнджера Базза Лайтера из классических фильмов "История игрушек". На экране он появится в образе вымышленного астронавта, покоряющего просторы Вселенной на своем корабле. Пока не совсем понятно, чего ожидать от этого мультфильма, но студия Pixar уже дала понять, что понаблюдать за реальной космической жизнью с отсылками к знакомому зрителям игрушечному миру Базза Лайтера — будет увлекательно. За несколько часов с момента релиза видео набрало более пять миллионов просмотров и сотни тысяч отметок "нравится". В комментариях пользователи, выросшие на "Истории игрушек", отметили, что с нетерпением ждут выход мультфильма. В "Истории игрушек" Лайтера озвучил Тим Аллен. Теперь же голос рейнджеру подарил Крис Эванс, известный зрителям по роли Капитана Америки в фильмах Marvel. Режиссер спин-оффа — мультипликатор Энгус Маклейн, создавший такие короткометражки для Pixar, как "БЕРН·И" (2008), "Мальки" (2011), "Игрушечная история террора" (2013) и другие. Премьера "Лайтера" запланирована на лето 2022 года.

https://ria.ru/20211001/enkanto-1752453468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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youtube, pixar, новости культуры, кино и сериалы, крис эванс