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Вышел первый трейлер мультфильма Pixar о космонавте Баззе Лайтере
Вышел первый трейлер мультфильма Pixar о космонавте Баззе Лайтере - РИА Новости, 29.10.2021
Вышел первый трейлер мультфильма Pixar о космонавте Баззе Лайтере
На YouTube-канале анимационной студии Pixar представили первый тизер трейлера предстоящего мультфильма "Lightyear" ("Лайтер"), который станет спин-оффом... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T07:11
2021-10-29T07:11
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На YouTube-канале анимационной студии Pixar представили первый тизер трейлера предстоящего мультфильма "Lightyear" ("Лайтер"), который станет спин-оффом "Истории игрушек" (1995).В ленте расскажут историю происхождения знаменитого космического рейнджера Базза Лайтера из классических фильмов "История игрушек". На экране он появится в образе вымышленного астронавта, покоряющего просторы Вселенной на своем корабле. Пока не совсем понятно, чего ожидать от этого мультфильма, но студия Pixar уже дала понять, что понаблюдать за реальной космической жизнью с отсылками к знакомому зрителям игрушечному миру Базза Лайтера — будет увлекательно. За несколько часов с момента релиза видео набрало более пять миллионов просмотров и сотни тысяч отметок "нравится". В комментариях пользователи, выросшие на "Истории игрушек", отметили, что с нетерпением ждут выход мультфильма. В "Истории игрушек" Лайтера озвучил Тим Аллен. Теперь же голос рейнджеру подарил Крис Эванс, известный зрителям по роли Капитана Америки в фильмах Marvel. Режиссер спин-оффа — мультипликатор Энгус Маклейн, создавший такие короткометражки для Pixar, как "БЕРН·И" (2008), "Мальки" (2011), "Игрушечная история террора" (2013) и другие. Премьера "Лайтера" запланирована на лето 2022 года.
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youtube, pixar, новости культуры, кино и сериалы, крис эванс
Вышел первый трейлер мультфильма Pixar о космонавте Баззе Лайтере
Pixar представила первый трейлер спин-оффа "Истории игрушек" о космонавте Баззе Лайтере
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На YouTube-канале анимационной студии Pixar представили первый тизер трейлера предстоящего мультфильма "Lightyear" ("Лайтер"), который станет спин-оффом "Истории игрушек" (1995).
В ленте расскажут историю происхождения знаменитого космического рейнджера Базза Лайтера из классических фильмов "История игрушек". На экране он появится в образе вымышленного астронавта, покоряющего просторы Вселенной на своем корабле.
Пока не совсем понятно, чего ожидать от этого мультфильма, но студия Pixar уже дала понять, что понаблюдать за реальной космической жизнью с отсылками к знакомому зрителям игрушечному миру Базза Лайтера — будет увлекательно.
За несколько часов с момента релиза видео набрало более пять миллионов просмотров и сотни тысяч отметок "нравится". В комментариях пользователи, выросшие на "Истории игрушек", отметили, что с нетерпением ждут выход мультфильма.
"Базз Лайтер — мой любимый персонаж. "Бесконечность — не предел", — цитировали знаменитую фразу астронавта зрители.
В "Истории игрушек" Лайтера озвучил Тим Аллен. Теперь же голос рейнджеру подарил Крис Эванс, известный зрителям по роли Капитана Америки в фильмах Marvel.
Режиссер спин-оффа — мультипликатор Энгус Маклейн, создавший такие короткометражки для Pixar, как "БЕРН·И" (2008), "Мальки" (2011), "Игрушечная история террора" (2013) и другие.
Премьера "Лайтера" запланирована на лето 2022 года.