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В Москве открыли пять новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19
В Москве открыли пять новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
В Москве открыли пять новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19
Бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19 заработали на пяти станциях московского метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T09:45
2021-10-29T09:45
2021-10-29T09:45
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19 заработали на пяти станциях московского метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19 заработали на пяти станциях мосметро: "Тверская"/"Пушкинская" (выход 2-4), "Маяковская" (выход 1), "Тургеневская" (выход 3-5), "Хорошёвская" (выход 1-4), "Третьяковская" (выход 2)", - говорится в сообщении.Отмечается, что все станции, кроме Маяковской, являются пересадочными, через них строят маршруты тысячи пассажиров, здесь много бизнес-центров, поэтому точки экспресс-тестирования будут удобны для всех."Услуга пользуется спросом у пассажиров. По поручению мэра Москвы, мы совместно с департаментом здравоохранения масштабируем количество пунктов с бесплатными экспресс-тестами на транспорте. Эта мера поможет выявить заболевание на ранних стадиях и станет дополнительной защитой для пассажиров в московском метро", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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общество, москва, максим ликсутов , коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве открыли пять новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19
На пяти станциях московского метро открыли пункты экспресс-тестирования на COVID-19