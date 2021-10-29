https://ria.ru/20211029/terroristy-1756937836.html
Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 тысяч террористов
Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 тысяч террористов - РИА Новости, 29.10.2021
Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 тысяч террористов
Финансовая деятельность более 15 тысяч террористов была пресечена за последнее время, при этом порядка 850 из них являлись иностранными гражданами, заявил... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:00
2021-10-29T20:00
2021-10-29T20:48
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
безопасность
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юрий чиханчин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Финансовая деятельность более 15 тысяч террористов была пресечена за последнее время, при этом порядка 850 из них являлись иностранными гражданами, заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.Об этом он заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Совместно с национальным антитеррористическим комитетом, ФСБ, МВД, следственным комитетом ведется достаточно серьезная работа. За последнее время пресечена финансовая деятельность более 15 тысяч террористов, из них порядка 850 - это иностранные граждане. На сегодняшний день блокируется почти 100% активов всех лиц, имеющих отношение к терроризму", - доложил Чиханчин.Также, по его словам, ведется работа по противодействию финансирования оружия массового уничтожения. "У нас сегодня в базе данных более 250 физических и юридических лиц - иностранцев, которые занимаются торговлей оружием массового уничтожения", - добавил директор Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20211029/finansirovanie-1756939681.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, безопасность, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий чиханчин
20:00 29.10.2021 (обновлено: 20:48 29.10.2021)
Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 тысяч террористов
Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 тысяч террористов