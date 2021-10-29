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Дэниел Чжоу: Huawei намерен создавать высокие технологии вместе с Россией

Дэниел Чжоу: Huawei намерен создавать высокие технологии вместе с Россией - РИА Новости, 29.10.2021

Дэниел Чжоу: Huawei намерен создавать высокие технологии вместе с Россией

Компания Huawei продолжит сотрудничать с Россией для продвижения инноваций и поддержки устойчивого развития российской индустрии информационно-коммуникационных... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:18

2021-10-29T11:18

2021-10-29T11:18

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Компания Huawei продолжит сотрудничать с Россией для продвижения инноваций и поддержки устойчивого развития российской индустрии информационно-коммуникационных технологий, а также способствовать подготовке в стране высококвалифицированных ИТ-специалистов, заявил президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу. Он выступил на пленарном заседании, открывшем конференцию Huawei "Цифровое сообщество 2021", которая прошла в онлайн-режиме. Huawei Digital Community Conference (HDCC) – крупнейшая отраслевая конференция в сфере информационно-коммуникационных технологий, на которой ключевые тренды цифровизации обсудили бизнесмены, эксперты, политики.В ногу с изменениямиКак сообщил Чжоу, с марта 2020 года Huawei направила в общей сложности 1,1 миллиарда долларов на закупки НИОКР в России, подготовила более 15200 специалистов для российской информационно-технологической отрасли, включая более полутора тысяч экспертов по технологиям 5G и около пяти тысяч сертифицированных специалистов в области IP/IT."Huawei тесно сотрудничает с глобальными операторами для создания одной из лучших сетей 5G в мире. Более 700 городов и 267 компаний по всему миру выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации, постепенно создается экосистема 5GtoB", - сказал он.Президент Huawei в регионе Евразия отметил и стремительное развитие в регионе такого направления, как облачный бизнес: Huawei Cloud стало вторым по величине облаком в Китае и пятым в мире."В первой половине этого года показатели роста компании сохраняли свою устойчивость: выручка достигла 49,6 млрд долларов, чистая прибыль составила 9,8%", - сказал Чжоу.Он напомнил, что в марте 2020 года Huawei представила стратегию "Сообщество единого цифрового будущего", реализация которой поможет компании и ее российским партнерам создать единое цифровое сообщество, целью которого является "процветание российской ИКТ-индустрии и содействие развитию цифровой экономики и цифровой трансформации отраслей".Кроме того, Huawei и Сбер совместно создали комплексное решение для "умного кампуса", значительно повысившее эффективность офисной работы и управления. "В качестве примера приведу голосовой помощник "Сбер Салют", встроенный в "умный" экран Huawei, или "умные" часы, охватывающие функцию геолокации, музыку, социальные сети и электронные платежи", - отметил Чжоу.Он заявил, что с приближением процесса лицензирования 5G и строительства сетей пятого поколения, индустрия и операторы нуждаются в испытательном полигоне для 5G, который будет служить в качестве бизнес-инкубатора для тестирования будущих сценариев для бизнеса и пользователей."Эта лаборатория предназначена для работы с операторами, партнерами по разработке приложений и отраслевой интеграции для внедрения инноваций, тестирования и проверки услуг 5G, а также изучения новых прибыльных моделей", - сказал Чжоу.Рынок на три триллионаКак отметил на конференции управляющий директор SberData Борис Рабинович, сотрудничество с Huawei открывает перед Сбером и его клиентами самые широкие перспективы.В свою очередь, исполнительный директор по стратегии АФК "Система" Илья Этко подчеркнул выгоды международного сотрудничества для российских производителей софта."В ближайшие десять лет количество новых сервисов будет расти. Разрабатывать их все силами одной компании будет невозможно. Поэтому важна будет роль как региональных, так и международных партнерств, чтобы предоставить клиенту линейку разнообразных сервисов. Рынок – очень высококонкурентный, очень сложный. Но он, безусловно, стоит того, потому что через десять лет его оценивают почти в 3 триллиона долларов. Компании, которые смогут сформировать на этом рынке конкурентное преимущество, будут участвовать в очень большом пироге", - отметил Этко.Директор по стратегии и развитию ПАО "Ростелеком" Алеся Мамчур подчеркнула важность цифровизации не только для бизнеса, но и для государства – особенно для таких отраслей, как медицина и здравоохранение."Идеальный вариант цифровизации – тот, в котором качественная государственная услуга в здравоохранении, образовании, другой сфере максимально отвечает потребностям врача, пациента, учителя. Идеальный вариант заключается в том, чтобы в одном сервисе хранились данные граждан, и чтобы их могли принимать в любой точке России. Здесь и кроется тот вызов, на который нам предстоит отвечать", - отметила Мамчур.По словам Дэниела Чжоу, выступившего в ходе дискуссии, главная проблема России – расстояния. И если в Москве и Санкт-Петербурге живет около 20% граждан, уровень цифровизации жизни которых высок, то на Дальнем Востоке или Севере многие сервисы пока не доступны.Старт новой технологииВ рамках пленарного заседания состоялся символический старт в России технологии Nof+. Как пояснил вице-президент департамента маркетинга и продаж систем передачи данных компании Huawei Лю Чжаньминь, Nof+ - это сетевое решение для систем хранения данных."Сегодня приложения генерируют огромное количество информации, которая дает высокую нагрузку на сети и системы передачи данных. За последние 5 лет произошел взрывной рост платформ для хранения данных, динамичное развитие облачных решений. Быстрые флэш-накопители фактически вытеснили жесткие диски. После модернизации систем хранения данных многие заказчики сталкиваются с проблемой нехватки ресурсов в сети", - сказал Чжанминь.По его словам, система Nof+ не только обеспечивает хранение больших данных, но и в разы превосходит по скорости обычные сети, при этом не уступая по потенциалу. Большие данные передаются по сети Ethernet без потерь.Как шагнуть на международный уровеньВ рамках выставки HDCC эксперты, чиновники и производители софта встречались на дискуссионных площадках, чтобы обсудить перспективы развития отрасли, в том числе проблемы локализации в ИКТ-индустрии.Как ранее сообщалось, премьер Михаил Мишустин, выступая в конце августа на совещании, посвященном формированию спроса на российскую радиоэлектронную продукцию, сообщил, что до конца года в России будет запущено не менее десяти платформенных кросс-отраслевых проектов, направленных на развитие электронной промышленности и внедрению отечественных решений во всех секторах экономики."Проекты рассматриваются на общественно-экспертном совете, который создан при президиуме комиссии во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В этот совет входят 30 представителей бизнеса. На текущий момент создано двенадцать центров компетенции по разным направлениям, которые уже состоялись и еще формируются (умный дом, робототехника). Проекты, которые рассматриваются и одобряются, имеют шансы на субсидии до 50%", - сказал на форуме Huawei заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андрей Заренин.Один из способов быстрого выхода на производство продукции высокого качества предложила компания Sitronics Group.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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