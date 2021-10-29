Дэниел Чжоу: Huawei намерен создавать высокие технологии вместе с Россией
© Фото : предоставлено пресс-службой HuaweiПрезидент Huawei в Евразии Дэниел Чжоу
© Фото : предоставлено пресс-службой Huawei
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Компания Huawei продолжит сотрудничать с Россией для продвижения инноваций и поддержки устойчивого развития российской индустрии информационно-коммуникационных технологий, а также способствовать подготовке в стране высококвалифицированных ИТ-специалистов, заявил президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу.
Он выступил на пленарном заседании, открывшем конференцию Huawei "Цифровое сообщество 2021", которая прошла в онлайн-режиме. Huawei Digital Community Conference (HDCC) – крупнейшая отраслевая конференция в сфере информационно-коммуникационных технологий, на которой ключевые тренды цифровизации обсудили бизнесмены, эксперты, политики.
В ногу с изменениями
Как сообщил Чжоу, с марта 2020 года Huawei направила в общей сложности 1,1 миллиарда долларов на закупки НИОКР в России, подготовила более 15200 специалистов для российской информационно-технологической отрасли, включая более полутора тысяч экспертов по технологиям 5G и около пяти тысяч сертифицированных специалистов в области IP/IT.
"Huawei тесно сотрудничает с глобальными операторами для создания одной из лучших сетей 5G в мире. Более 700 городов и 267 компаний по всему миру выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации, постепенно создается экосистема 5GtoB", - сказал он.
© Фото : предоставлено пресс-службой HuaweiПрезидент Huawei в Евразии Дэниел Чжоу
© Фото : предоставлено пресс-службой Huawei
Президент Huawei в Евразии Дэниел Чжоу
Президент Huawei в регионе Евразия отметил и стремительное развитие в регионе такого направления, как облачный бизнес: Huawei Cloud стало вторым по величине облаком в Китае и пятым в мире.
"В первой половине этого года показатели роста компании сохраняли свою устойчивость: выручка достигла 49,6 млрд долларов, чистая прибыль составила 9,8%", - сказал Чжоу.
Он напомнил, что в марте 2020 года Huawei представила стратегию "Сообщество единого цифрового будущего", реализация которой поможет компании и ее российским партнерам создать единое цифровое сообщество, целью которого является "процветание российской ИКТ-индустрии и содействие развитию цифровой экономики и цифровой трансформации отраслей".
"После полутора лет реализации данной стратегии, ускоренной условиями пандемии COVID-19, Huawei и ее российские партнеры добились отличных результатов. Так, вместе с Sitronics Group, который является частью АФК "Система" мы создали первый российский сервер на базе технологий Huawei. Было разработано три модели серверов с ежемесячным объемом производства 1500 единиц", - отметил Чжоу.
Кроме того, Huawei и Сбер совместно создали комплексное решение для "умного кампуса", значительно повысившее эффективность офисной работы и управления. "В качестве примера приведу голосовой помощник "Сбер Салют", встроенный в "умный" экран Huawei, или "умные" часы, охватывающие функцию геолокации, музыку, социальные сети и электронные платежи", - отметил Чжоу.
Он заявил, что с приближением процесса лицензирования 5G и строительства сетей пятого поколения, индустрия и операторы нуждаются в испытательном полигоне для 5G, который будет служить в качестве бизнес-инкубатора для тестирования будущих сценариев для бизнеса и пользователей.
"Эта лаборатория предназначена для работы с операторами, партнерами по разработке приложений и отраслевой интеграции для внедрения инноваций, тестирования и проверки услуг 5G, а также изучения новых прибыльных моделей", - сказал Чжоу.
Рынок на три триллиона
Как отметил на конференции управляющий директор SberData Борис Рабинович, сотрудничество с Huawei открывает перед Сбером и его клиентами самые широкие перспективы.
"Мы хотим в четыре раза сократить стоимость хранения данных, увеличить количество пользователей. Это очень амбициозные цели. Благодаря партнерству с Huawei мы создали облачную платформу SberCloud, сервисную инфраструктуру, организовали круглосуточную поддержку семь дней в неделю. Мы были первыми в России, кто смог обеспечить такой уровень поддержки. Мы не используем все сервисы. Пока это только начало. Всего будет более пятидесяти сервисов", - сообщил Рабинович.
В свою очередь, исполнительный директор по стратегии АФК "Система" Илья Этко подчеркнул выгоды международного сотрудничества для российских производителей софта.
© Фото : предоставлено пресс-службой HuaweiАФК "Система" Илья Этко
© Фото : предоставлено пресс-службой Huawei
АФК "Система" Илья Этко
"В ближайшие десять лет количество новых сервисов будет расти. Разрабатывать их все силами одной компании будет невозможно. Поэтому важна будет роль как региональных, так и международных партнерств, чтобы предоставить клиенту линейку разнообразных сервисов. Рынок – очень высококонкурентный, очень сложный. Но он, безусловно, стоит того, потому что через десять лет его оценивают почти в 3 триллиона долларов. Компании, которые смогут сформировать на этом рынке конкурентное преимущество, будут участвовать в очень большом пироге", - отметил Этко.
Директор по стратегии и развитию ПАО "Ростелеком" Алеся Мамчур подчеркнула важность цифровизации не только для бизнеса, но и для государства – особенно для таких отраслей, как медицина и здравоохранение.
© Фото : предоставлено пресс-службой HuaweiДиректор офиса проектов цифровой экономики "Ростелеком" Алеся Мамчур
© Фото : предоставлено пресс-службой Huawei
Директор офиса проектов цифровой экономики "Ростелеком" Алеся Мамчур
"Идеальный вариант цифровизации – тот, в котором качественная государственная услуга в здравоохранении, образовании, другой сфере максимально отвечает потребностям врача, пациента, учителя. Идеальный вариант заключается в том, чтобы в одном сервисе хранились данные граждан, и чтобы их могли принимать в любой точке России. Здесь и кроется тот вызов, на который нам предстоит отвечать", - отметила Мамчур.
По словам Дэниела Чжоу, выступившего в ходе дискуссии, главная проблема России – расстояния. И если в Москве и Санкт-Петербурге живет около 20% граждан, уровень цифровизации жизни которых высок, то на Дальнем Востоке или Севере многие сервисы пока не доступны.
"Здесь мы можем работать с Ростелекомом, с МТС, чтобы обеспечить покрытие в масштабах всей России. Мы работаем и находим наиболее эффективные решения в создании сети, которая будет наиболее подходящей для России с учетом ее расстояний", - сказал он.
Старт новой технологии
В рамках пленарного заседания состоялся символический старт в России технологии Nof+. Как пояснил вице-президент департамента маркетинга и продаж систем передачи данных компании Huawei Лю Чжаньминь, Nof+ - это сетевое решение для систем хранения данных.
© Фото : предоставлено пресс-службой HuaweiВице-президент департамента маркетинга и продаж систем передачи данных компании Huawei Лю Чжаньминь
© Фото : предоставлено пресс-службой Huawei
Вице-президент департамента маркетинга и продаж систем передачи данных компании Huawei Лю Чжаньминь
"Сегодня приложения генерируют огромное количество информации, которая дает высокую нагрузку на сети и системы передачи данных. За последние 5 лет произошел взрывной рост платформ для хранения данных, динамичное развитие облачных решений. Быстрые флэш-накопители фактически вытеснили жесткие диски. После модернизации систем хранения данных многие заказчики сталкиваются с проблемой нехватки ресурсов в сети", - сказал Чжанминь.
По его словам, система Nof+ не только обеспечивает хранение больших данных, но и в разы превосходит по скорости обычные сети, при этом не уступая по потенциалу. Большие данные передаются по сети Ethernet без потерь.
"В некоторых задачах, с которыми мы сталкиваемся, есть потребность в более высокой пропускной способности сети и передачи данных. Huawei предложила свое решение для систем хранения данных и других накопителей. Наши специалисты провели разностороннее тестирование, получили очень интересные результаты. Сейчас Nof+ - самая новая технология на рынке. Мы первыми закупили это решение", - сообщил технический директор компании Merlion Мигель Антонов.
Как шагнуть на международный уровень
В рамках выставки HDCC эксперты, чиновники и производители софта встречались на дискуссионных площадках, чтобы обсудить перспективы развития отрасли, в том числе проблемы локализации в ИКТ-индустрии.
Как ранее сообщалось, премьер Михаил Мишустин, выступая в конце августа на совещании, посвященном формированию спроса на российскую радиоэлектронную продукцию, сообщил, что до конца года в России будет запущено не менее десяти платформенных кросс-отраслевых проектов, направленных на развитие электронной промышленности и внедрению отечественных решений во всех секторах экономики.
"Проекты рассматриваются на общественно-экспертном совете, который создан при президиуме комиссии во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В этот совет входят 30 представителей бизнеса. На текущий момент создано двенадцать центров компетенции по разным направлениям, которые уже состоялись и еще формируются (умный дом, робототехника). Проекты, которые рассматриваются и одобряются, имеют шансы на субсидии до 50%", - сказал на форуме Huawei заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андрей Заренин.
Один из способов быстрого выхода на производство продукции высокого качества предложила компания Sitronics Group.
"Мы – довольно молодая компания с точки зрения производителей. У нас просто не было времени для того, чтобы создать качественный центр научной разработки и создать конкурентную продукцию, поэтому мы пошли на партнерство с компанией Huawei. Теперь у нас есть возможность быстро войти на рынок, вкладываться в интеллектуальную собственность. Не каждый может сейчас достаточно много вкладывать в те же российские процессоры, потому что срок поставки – большой, и приходится "морозить" деньги, чтобы получить свои заказы", - отметил вице-президент Sitronics Group по информационно-коммуникационным и аппаратным решениям Александр Трохин.