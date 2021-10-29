https://ria.ru/20211029/tadzhikistan-1756918700.html

В Таджикском культурном центре прокомментировали поступок блогера Бобиева

В Таджикском культурном центре прокомментировали поступок блогера Бобиева - РИА Новости, 29.10.2021

В Таджикском культурном центре прокомментировали поступок блогера Бобиева

Эпатажный поступок блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подруги Анастасии Чистовой заслуживает наказания и общественного порицания, но он стал... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:22

2021-10-29T18:22

2021-10-29T18:22

общество

таджикистан

москва

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Эпатажный поступок блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подруги Анастасии Чистовой заслуживает наказания и общественного порицания, но он стал следствием общего падения нравов в обществе, заявила РИА Новости глава Таджикского культурного центра (Москва) Хуршеда Хамракулова.Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы в пятницу приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного."Это безнравственный поступок. Для таджиков это абсолютно недопустимое поведение. И для нормального российского и любого другого общества тоже. Это выходит за пределы общественной и человеческой нравственности... Наказание должно быть, общество не должно позволять так себя вести... Конечно, наказывать надо. Должно быть широкое общественное нравственное осуждение таких поступков. Чтобы это было не просто извинение ради того, чтобы спасти свою шкуру, а чтобы это было искреннее извинение и понимание того, что они совершили неблаговидный поступок", - заявила Хамракулова.По ее оценке, выдворение блогера из России можно считает адекватным наказанием.В то же время, надо наказывать "не только этих двух молодых людей, надо наказывать всех, кто занимается этим в гораздо более омерзительной форме, публикуя на страницах интернета, в соцсетях всякое порно", считает она."Самые откровенные картинки и порно-видео заполнили все пространство интернета. Иногда хочешь что-нибудь прочитать, и вылезает какая-нибудь дрянь. И на телевидении это есть. Молодые люди возомнили: ну, а что тут такого мы делаем? А на самом деле есть определенный низкий градус общественной нравственности сегодня, который молодых людей приводит к таким мыслям и действиям. Это еще одно свидетельство общего падения нравов", - считает Хамракулова.По ее мнению, поступок блогеров "говорит об общем упадке нравственности в обществе"."Я хожу по коридорам университета и слышу, как барышни и юноши разговаривают друг с другом на десятиэтажном матерном языке. Иду на детскую площадку гулять с внучкой - десятилетние ребята на таком же языке между собой общаются. А когда я делаю замечание - удивляются... Это стало нормальным явлением", - констатировала она.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/bloger-1752575923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, таджикистан, москва