https://ria.ru/20211029/sudan-1756890337.html

Генсек ООН призвал суданских военных проявлять сдержанность

Генсек ООН призвал суданских военных проявлять сдержанность - РИА Новости, 29.10.2021

Генсек ООН призвал суданских военных проявлять сдержанность

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал военных Судана в ходе ожидающейся в субботу демонстрации проявить сдержанность и не допустить жертв. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:34

2021-10-29T16:34

2021-10-29T16:35

в мире

оон

рим

судан

антониу гутерреш

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абдалла хамдок

ситуация в судане

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РИМ, 29 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал военных Судана в ходе ожидающейся в субботу демонстрации проявить сдержанность и не допустить жертв."Завтра объявлена манифестация. Я призываю военных проявить сдержанность и не допустить большего числа жертв. Людям должны позволить проводить демонстрации мирным путем и это крайне важно", - сказал Гутерреш на пресс-конференции в Риме.Суданская оппозиция призвала граждан страны провести 30 октября "миллионную" акцию протеста против действий военных, распустивших правительство и задержавших премьер-министра.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.

https://ria.ru/20211029/sudan-1756874460.html

https://ria.ru/20211027/sudan-1756492773.html

рим

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в мире, оон, рим, судан, антониу гутерреш, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане