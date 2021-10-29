16:34 29.10.2021 (обновлено: 16:35 29.10.2021)
Генсек ООН призвал суданских военных проявлять сдержанность
Генсек ООН Гутерреш призвал суданских военных проявлять сдержанность во время демонстрации
РИМ, 29 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал военных Судана в ходе ожидающейся в субботу демонстрации проявить сдержанность и не допустить жертв.
"Завтра объявлена манифестация. Я призываю военных проявить сдержанность и не допустить большего числа жертв. Людям должны позволить проводить демонстрации мирным путем и это крайне важно", - сказал Гутерреш на пресс-конференции в Риме.
Суданская оппозиция призвала граждан страны провести 30 октября "миллионную" акцию протеста против действий военных, распустивших правительство и задержавших премьер-министра.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
27 октября, 14:40Африканский союз приостановил деятельность Судана в организации