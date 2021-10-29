https://ria.ru/20211029/sudan-1756874460.html
В МВД Судана не получали данных о гибели участников протестов
В МВД Судана не получали данных о гибели участников протестов - РИА Новости, 29.10.2021
В МВД Судана не получали данных о гибели участников протестов
Полиция Судана не получала данных о гибели участников протестов, начавшихся в Судане после роспуска военными правительства и ареста премьер-министра, заявил в... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:22
2021-10-29T15:22
2021-10-29T15:36
в мире
судан
омар аль-башир
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
ситуация в судане
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ХАРТУМ, 29 окт – РИА Новости. Полиция Судана не получала данных о гибели участников протестов, начавшихся в Судане после роспуска военными правительства и ареста премьер-министра, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти."Отделения полиции не получали оповещений о случаях гибели кого-либо из протестующих граждан", - сказал аль-Бурхан, отвечая на вопрос о его отношении к протестам и гибели в ходе них граждан.СМИ сообщили во вторник о гибели семи человек в результате протестов в стране, пострадали 140.Судьбу задержанных в Судане определит юридическая комиссия, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан, комментируя требования США отпустить арестованных.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
https://ria.ru/20211028/blinken-1756603967.html
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в мире, судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане
15:22 29.10.2021 (обновлено: 15:36 29.10.2021)
В МВД Судана не получали данных о гибели участников протестов
Лидер Судана сообщил, что в МВД не получали данных о гибели участников протестов
ХАРТУМ, 29 окт – РИА Новости.
Полиция Судана
не получала данных о гибели участников протестов, начавшихся в Судане после роспуска военными правительства и ареста премьер-министра, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан
.
РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.
"Отделения полиции не получали оповещений о случаях гибели кого-либо из протестующих граждан", - сказал аль-Бурхан, отвечая на вопрос о его отношении к протестам и гибели в ходе них граждан.
СМИ сообщили во вторник о гибели семи человек в результате протестов в стране, пострадали 140.
Судьбу задержанных в Судане определит юридическая комиссия, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан, комментируя требования США отпустить арестованных.
"Отделения полиции не получали оповещений о случаях гибели кого-либо из протестующих граждан", - сказал аль-Бурхан, отвечая на вопрос о его отношении к протестам и гибели в ходе них граждан.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока
и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир
был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.