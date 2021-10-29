https://ria.ru/20211029/sudan-1756870732.html

Во время протестов в Судане один военный погиб и почти 60 ранены

Во время протестов в Судане один военный погиб и почти 60 ранены - РИА Новости, 29.10.2021

Во время протестов в Судане один военный погиб и почти 60 ранены

Один суданский военный погиб и 58 получили ранения в ходе протестов, начавшихся в Судане после роспуска военными правительства и ареста премьер-министра, заявил РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:08

2021-10-29T15:08

2021-10-29T15:19

в мире

судан

омар аль-башир

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

ситуация в судане

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ХАРТУМ, 29 окт – РИА Новости. Один суданский военный погиб и 58 получили ранения в ходе протестов, начавшихся в Судане после роспуска военными правительства и ареста премьер-министра, заявил РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан."В ходе протестов были погибшие среди военных. Один солдат погиб, два офицера получили ранения, были ранены еще 56 солдат. Мы об этом не говорили", - сказал аль-Бурхан, отвечая на вопрос о своем отношении к протестам и гибели сограждан в этих событиях.РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.Во вторник СМИ сообщили о гибели семи человек и 140 пострадавших в результате протестов в Судане.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников аль-Башира.

https://ria.ru/20211029/sudan-1756789003.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/sudan-1756521836.html

судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане