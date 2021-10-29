https://ria.ru/20211029/sudan-1756870732.html
Во время протестов в Судане один военный погиб и почти 60 ранены
Во время протестов в Судане один военный погиб и почти 60 ранены - РИА Новости, 29.10.2021
Во время протестов в Судане один военный погиб и почти 60 ранены
Один суданский военный погиб и 58 получили ранения в ходе протестов, начавшихся в Судане после роспуска военными правительства и ареста премьер-министра, заявил РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:08
2021-10-29T15:08
2021-10-29T15:19
в мире
судан
омар аль-башир
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
ситуация в судане
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ХАРТУМ, 29 окт – РИА Новости. Один суданский военный погиб и 58 получили ранения в ходе протестов, начавшихся в Судане после роспуска военными правительства и ареста премьер-министра, заявил РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан."В ходе протестов были погибшие среди военных. Один солдат погиб, два офицера получили ранения, были ранены еще 56 солдат. Мы об этом не говорили", - сказал аль-Бурхан, отвечая на вопрос о своем отношении к протестам и гибели сограждан в этих событиях.РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.Во вторник СМИ сообщили о гибели семи человек и 140 пострадавших в результате протестов в Судане.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников аль-Башира.
https://ria.ru/20211029/sudan-1756789003.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/sudan-1756521836.html
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в мире, судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане
15:08 29.10.2021 (обновлено: 15:19 29.10.2021)
Во время протестов в Судане один военный погиб и почти 60 ранены
Главком ВС Судана аль-Бурхан: во время протестов один военный погиб и 58 ранены
ХАРТУМ, 29 окт – РИА Новости.
Один суданский военный погиб и 58 получили ранения в ходе протестов, начавшихся в Судане
после роспуска военными правительства и ареста премьер-министра, заявил РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан
.
"В ходе протестов были погибшие среди военных. Один солдат погиб, два офицера получили ранения, были ранены еще 56 солдат. Мы об этом не говорили", - сказал аль-Бурхан, отвечая на вопрос о своем отношении к протестам и гибели сограждан в этих событиях.
РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.
Во вторник СМИ сообщили о гибели семи человек и 140 пострадавших в результате протестов в Судане.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока
и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир
был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников аль-Башира.