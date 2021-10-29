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В Судане рассказали, кто может стать новым премьером страны
В Судане рассказали, кто может стать новым премьером страны - РИА Новости, 29.10.2021
В Судане рассказали, кто может стать новым премьером страны
Новый премьер-министр Судана будет технократом, но имен кандидатов пока нет, заявил РИА Новости главнокомандующий армии Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:17
2021-10-29T08:17
в мире
судан
омар аль-башир
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
ситуация в судане
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ХАРТУМ, 29 окт – РИА Новости. Новый премьер-министр Судана будет технократом, но имен кандидатов пока нет, заявил РИА Новости главнокомандующий армии Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.По словам аль-Бурхана, военные "не будут вмешиваться в вопрос выбора министров", их назначит премьер-министр, консенсуса относительно кандидатуры которого должны достичь различные слои суданского народа."Предыдущий премьер был избран через консенсус между политическими и военными силами. Сейчас политических сил нет, поэтому у нас патриотическая обязанность вести народ и помочь ему в переходный период, пока не будут проведены выборы. Мы выберем премьера, который будет принадлежать к технократам", - заявил аль-Бурхан.По его словам, списка с именами кандидатов на эту должность пока нет.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
https://ria.ru/20211027/sudan-1756492773.html
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в мире, судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане
08:17 29.10.2021
 
В Судане рассказали, кто может стать новым премьером страны

Главнокомандующий армии Судана аль-Бурхан: новый премьер страны будет технократом

© REUTERS / El Tayeb SiddigВоеннослужащие Судана во время акции протеста в Хартуме
Военнослужащие Судана во время акции протеста в Хартуме - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© REUTERS / El Tayeb Siddig
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ХАРТУМ, 29 окт – РИА Новости. Новый премьер-министр Судана будет технократом, но имен кандидатов пока нет, заявил РИА Новости главнокомандующий армии Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
По словам аль-Бурхана, военные "не будут вмешиваться в вопрос выбора министров", их назначит премьер-министр, консенсуса относительно кандидатуры которого должны достичь различные слои суданского народа.
"Предыдущий премьер был избран через консенсус между политическими и военными силами. Сейчас политических сил нет, поэтому у нас патриотическая обязанность вести народ и помочь ему в переходный период, пока не будут проведены выборы. Мы выберем премьера, который будет принадлежать к технократам", - заявил аль-Бурхан.
Саммит Африканского союза в штаб-квартире организации в Аддис-Абебе, Эфиопия - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 14:40
Африканский союз приостановил деятельность Судана в организации
По его словам, списка с именами кандидатов на эту должность пока нет.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 21:43
Премьер Судана возвращается домой, сообщили СМИ
 
В миреСуданОмар аль-БаширАбдель Фаттах аль-БурханАбдалла ХамдокСитуация в Судане
 
 
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