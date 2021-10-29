Премьер и Суверенный совет появятся в Судане в течение недели
Лидер Судана заявил, что премьер и Суверенный совет появятся в стране в течение недели
© AP Photo / Hussein MallaГлава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
© AP Photo / Hussein Malla
ХАРТУМ, 29 окт – РИА Новости. Новый премьер и Суверенный совет появятся в Судане в течение пары дней, "максимум за неделю", заявил РИА Новости главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.
"Надеюсь, что это будет сделано за пару дней или максимум за неделю", - сказал аль-Бурхан на вопрос о сроках избрания премьер-министра и назначения членов Суверенного совета.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
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