https://ria.ru/20211029/sudan-1756789003.html

Премьер и Суверенный совет появятся в Судане в течение недели

Премьер и Суверенный совет появятся в Судане в течение недели - РИА Новости, 29.10.2021

Премьер и Суверенный совет появятся в Судане в течение недели

Новый премьер и Суверенный совет появятся в Судане в течение пары дней, "максимум за неделю", заявил РИА Новости главнокомандующий вооруженными силами Судана... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T08:07

2021-10-29T08:07

2021-10-29T08:07

в мире

судан

омар аль-башир

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

ситуация в судане

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ХАРТУМ, 29 окт – РИА Новости. Новый премьер и Суверенный совет появятся в Судане в течение пары дней, "максимум за неделю", заявил РИА Новости главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан."Надеюсь, что это будет сделано за пару дней или максимум за неделю", - сказал аль-Бурхан на вопрос о сроках избрания премьер-министра и назначения членов Суверенного совета.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.

https://ria.ru/20211028/blinken-1756603967.html

https://ria.ru/20211027/sudan-1756492773.html

судан

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в мире, судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане