https://ria.ru/20211029/sud-1756868510.html

В Подмосковье осудили экс-полицейских, избивших мужчину до смерти

В Подмосковье осудили экс-полицейских, избивших мужчину до смерти - РИА Новости, 29.10.2021

В Подмосковье осудили экс-полицейских, избивших мужчину до смерти

Суд отправил в колонию строгого режима трех бывших полицейских, насмерть забивших уроженца Дагестана в Орехово-Зуево в 2019 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:49

2021-10-29T14:49

2021-10-29T17:31

происшествия

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Суд отправил в колонию строгого режима трех бывших полицейских, насмерть забивших уроженца Дагестана в Орехово-Зуево в 2019 году, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."Орехово-Зуевский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении теперь уже бывших троих сотрудников 2 отдела полиции МУ МВД России "Орехово-Зуевское". Они признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), пп. "а", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.В суде установлено, что в апреле 2019 года полицейские на улице Гагарина в Орехово-Зуево избили уроженца Дагестана. От полученных травм тот скончался в больнице."Суд приговорил Блинова к 9 годам лишения свободы, Шишканова – к 7 годам лишения свободы, Попова – к 8 годам лишения свободы, с запретом занимать определенные должности сроком на 2 года. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.По иску потерпевшего с осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.По словам старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, вечером 11 апреля 2019 года трое полицейских без формы на улице обратили внимание на ссору, в ходе которой один из мужчин ударил другого рукой в область головы. Полицейские решили принять меры по его задержанию, но не представились и не объяснили причину. Они применили к нему физическую силу, хватая за руки и шею."После того, когда мужчина оказал сопротивление, полицейские нанесли ему множественные удары ногами и руками в область головы и тела. После избиения сотрудники полиции перетащили потерпевшего к металлическому забору палисадника у подъезда дома, где оставили его и с места происшествия скрылись. Потерпевший был госпитализирован в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", где спустя неделю скончался от полученных телесных повреждений", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20210728/rasstrelyal-1743282237.html

https://ria.ru/20210731/samara-1743753458.html

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

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происшествия, московская область (подмосковье), орехово-зуево, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия