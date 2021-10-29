Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/sud-1756868510.html
В Подмосковье осудили экс-полицейских, избивших мужчину до смерти
В Подмосковье осудили экс-полицейских, избивших мужчину до смерти - РИА Новости, 29.10.2021
В Подмосковье осудили экс-полицейских, избивших мужчину до смерти
Суд отправил в колонию строгого режима трех бывших полицейских, насмерть забивших уроженца Дагестана в Орехово-Зуево в 2019 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:49
2021-10-29T17:31
происшествия
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Суд отправил в колонию строгого режима трех бывших полицейских, насмерть забивших уроженца Дагестана в Орехово-Зуево в 2019 году, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."Орехово-Зуевский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении теперь уже бывших троих сотрудников 2 отдела полиции МУ МВД России "Орехово-Зуевское". Они признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), пп. "а", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.В суде установлено, что в апреле 2019 года полицейские на улице Гагарина в Орехово-Зуево избили уроженца Дагестана. От полученных травм тот скончался в больнице."Суд приговорил Блинова к 9 годам лишения свободы, Шишканова – к 7 годам лишения свободы, Попова – к 8 годам лишения свободы, с запретом занимать определенные должности сроком на 2 года. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.По иску потерпевшего с осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.По словам старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, вечером 11 апреля 2019 года трое полицейских без формы на улице обратили внимание на ссору, в ходе которой один из мужчин ударил другого рукой в область головы. Полицейские решили принять меры по его задержанию, но не представились и не объяснили причину. Они применили к нему физическую силу, хватая за руки и шею."После того, когда мужчина оказал сопротивление, полицейские нанесли ему множественные удары ногами и руками в область головы и тела. После избиения сотрудники полиции перетащили потерпевшего к металлическому забору палисадника у подъезда дома, где оставили его и с места происшествия скрылись. Потерпевший был госпитализирован в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", где спустя неделю скончался от полученных телесных повреждений", - добавила Врадий.
https://ria.ru/20210728/rasstrelyal-1743282237.html
https://ria.ru/20210731/samara-1743753458.html
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), орехово-зуево, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
14:49 29.10.2021 (обновлено: 17:31 29.10.2021)
 
В Подмосковье осудили экс-полицейских, избивших мужчину до смерти

В Подмосковье суд отправил в колонию экс-полицейских, избивших мужчину до смерти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Суд отправил в колонию строгого режима трех бывших полицейских, насмерть забивших уроженца Дагестана в Орехово-Зуево в 2019 году, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
"Орехово-Зуевский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении теперь уже бывших троих сотрудников 2 отдела полиции МУ МВД России "Орехово-Зуевское". Они признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), пп. "а", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
суд - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 14:48
Суд признал законным приговор экс-полицейскому, расстрелявшему коллег
В суде установлено, что в апреле 2019 года полицейские на улице Гагарина в Орехово-Зуево избили уроженца Дагестана. От полученных травм тот скончался в больнице.
"Суд приговорил Блинова к 9 годам лишения свободы, Шишканова – к 7 годам лишения свободы, Попова – к 8 годам лишения свободы, с запретом занимать определенные должности сроком на 2 года. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
По иску потерпевшего с осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
В городе Самаре в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве девушки, избрана мера пресечения - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 12:21
Экс-полицейский частично признал вину в убийстве школьницы под Самарой
По словам старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, вечером 11 апреля 2019 года трое полицейских без формы на улице обратили внимание на ссору, в ходе которой один из мужчин ударил другого рукой в область головы. Полицейские решили принять меры по его задержанию, но не представились и не объяснили причину. Они применили к нему физическую силу, хватая за руки и шею.
"После того, когда мужчина оказал сопротивление, полицейские нанесли ему множественные удары ногами и руками в область головы и тела. После избиения сотрудники полиции перетащили потерпевшего к металлическому забору палисадника у подъезда дома, где оставили его и с места происшествия скрылись. Потерпевший был госпитализирован в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", где спустя неделю скончался от полученных телесных повреждений", - добавила Врадий.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Орехово-ЗуевоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать
04:12Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собак
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
Лента новостейМолния
Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержатьКинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собакГинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис