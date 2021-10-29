Британка подала в суд на бывшего жениха за уничтожение ее клумб
Увлеченная садоводством британка подала в суд на бывшего друга за уничтожение ее клумб
ЛОНДОН, 29 окт - РИА Новости. Увлеченная садоводством жительница Великобритании подала в суд на своего бывшего возлюбленного, обвинив его в уничтожении ее клумб, пишет газета Times.
Как сообщается, 71-летняя Патрисия Лэнгли утверждает, что Люсьен Милберн, с которым они состояли в отношениях в течение многих лет, стоит за разрушением сада у дома на севере Лондона, в котором они купили квартиру в 2001 году. По данным издания, через десять лет пара рассталась и женщина переехала с новым возлюбленным в другую квартиру в том же доме.
Лэнгли рассказала судье Саймону Монти, что в 2015 году ее бывший партнер пытался запретить ей посещать сад перед домом, и вскоре после этого она обнаружила, что цветы и растения, за которыми она ухаживала в течение многих лет, были уничтожены. Она добавила, что на клумбах остались только любимые цветы Милберна - пионы и герань.
"Все мои растения были вырваны ... Растения, которые он любил, были не тронуты ... Это невозможно описать, разрушение того, что раньше было ухоженным садом", - заявила женщина. Хотя Лэнгли напрямую не обвинила Милборна в том, что он лично вырвал ее цветы, но женщина уверена в том, что он "приложил к этому руку".
Лэнгли требует от Милборна 200 тысяч фунтов стерлингов в качестве возмещения за уничтожение растений, ограничение доступа в сад, а также за нарушение еще ряда обязательств по владению домом. Адвокат Милборна заявил, что его клиент эти обвинения отрицает.