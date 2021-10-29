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Британка подала в суд на бывшего жениха за уничтожение ее клумб
Британка подала в суд на бывшего жениха за уничтожение ее клумб - РИА Новости, 29.10.2021
Британка подала в суд на бывшего жениха за уничтожение ее клумб
Увлеченная садоводством жительница Великобритании подала в суд на своего бывшего возлюбленного, обвинив его в уничтожении ее клумб, пишет газета Times. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:16
2021-10-29T11:16
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ЛОНДОН, 29 окт - РИА Новости. Увлеченная садоводством жительница Великобритании подала в суд на своего бывшего возлюбленного, обвинив его в уничтожении ее клумб, пишет газета Times.Как сообщается, 71-летняя Патрисия Лэнгли утверждает, что Люсьен Милберн, с которым они состояли в отношениях в течение многих лет, стоит за разрушением сада у дома на севере Лондона, в котором они купили квартиру в 2001 году. По данным издания, через десять лет пара рассталась и женщина переехала с новым возлюбленным в другую квартиру в том же доме.Лэнгли рассказала судье Саймону Монти, что в 2015 году ее бывший партнер пытался запретить ей посещать сад перед домом, и вскоре после этого она обнаружила, что цветы и растения, за которыми она ухаживала в течение многих лет, были уничтожены. Она добавила, что на клумбах остались только любимые цветы Милберна - пионы и герань.Лэнгли требует от Милборна 200 тысяч фунтов стерлингов в качестве возмещения за уничтожение растений, ограничение доступа в сад, а также за нарушение еще ряда обязательств по владению домом. Адвокат Милборна заявил, что его клиент эти обвинения отрицает.
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в мире, лондон, великобритания
11:16 29.10.2021
 
Британка подала в суд на бывшего жениха за уничтожение ее клумб

Увлеченная садоводством британка подала в суд на бывшего друга за уничтожение ее клумб

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкПолицейские на улице Лондона
Полицейские на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ЛОНДОН, 29 окт - РИА Новости. Увлеченная садоводством жительница Великобритании подала в суд на своего бывшего возлюбленного, обвинив его в уничтожении ее клумб, пишет газета Times.
Как сообщается, 71-летняя Патрисия Лэнгли утверждает, что Люсьен Милберн, с которым они состояли в отношениях в течение многих лет, стоит за разрушением сада у дома на севере Лондона, в котором они купили квартиру в 2001 году. По данным издания, через десять лет пара рассталась и женщина переехала с новым возлюбленным в другую квартиру в том же доме.
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Лэнгли рассказала судье Саймону Монти, что в 2015 году ее бывший партнер пытался запретить ей посещать сад перед домом, и вскоре после этого она обнаружила, что цветы и растения, за которыми она ухаживала в течение многих лет, были уничтожены. Она добавила, что на клумбах остались только любимые цветы Милберна - пионы и герань.
"Все мои растения были вырваны ... Растения, которые он любил, были не тронуты ... Это невозможно описать, разрушение того, что раньше было ухоженным садом", - заявила женщина. Хотя Лэнгли напрямую не обвинила Милборна в том, что он лично вырвал ее цветы, но женщина уверена в том, что он "приложил к этому руку".
Лэнгли требует от Милборна 200 тысяч фунтов стерлингов в качестве возмещения за уничтожение растений, ограничение доступа в сад, а также за нарушение еще ряда обязательств по владению домом. Адвокат Милборна заявил, что его клиент эти обвинения отрицает.
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