https://ria.ru/20211029/sud-1756804672.html

Следствие попросило заочно арестовать совладельца "Б.Ю. Александров"

Следствие попросило заочно арестовать совладельца "Б.Ю. Александров" - РИА Новости, 29.10.2021

Следствие попросило заочно арестовать совладельца "Б.Ю. Александров"

Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте совладельца производителя сырков "Б.Ю. Александров" "Ростагроэкспорт" Юрия Изачика,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:38

2021-10-29T10:38

2021-10-29T10:39

происшествия

калининград

московская область (подмосковье)

россия

борис александров

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте совладельца производителя сырков "Б.Ю. Александров" "Ростагроэкспорт" Юрия Изачика, ему вменяют принуждение к совершению сделки организованной группой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Ходатайство следствия об избрании Изачику меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано Тверским судом Москвы 25 октября", - рассказал собеседник агентства.Также следствие попросило арестовать другого фигуранта этого дела по фамилии Белиловский. В октябре оба они объявлены в федеральный и международный розыск. По статье о принуждении к совершению сделки или отказу от её совершения в составе организованной группы им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.В конце сентября Изачику было предъявлено обвинение, добавил собеседник.В октябре Изачик обратился в Арбитражный суд Московской области с просьбой отменить договор дарения, по которому он передал пятерым топ-менеджерам группы "Ростагроэкспорт" по 17% долей в своей компании ООО "Ростагрокомплекс" (входит в "Ростагроэкспорт").В иске, копия которого есть у РИА Новости, говорится, что договор дарения 76-летний Изачик, пребывавший после болезни и операции в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии, подписал в июне под влиянием обмана и заблуждения. В частности, ему сообщили, что компания испытывает финансовые сложности и в случае банкротства он единственный будет нести субсидиарную ответственность по ее долгам. Кроме того, Изачику обещали в обмен на доли в "Росагрокомплелексе" перераспределить в его пользу доли участия в других юрлицах группы, чего не было сделано.Между тем, компания не испытывает никаких финансовых проблем – за 2020 год ее чистая прибыль составила около 191 миллиона рублей, а чистые активы оцениваются почти в 980 миллионов рублей. Уже в июле Изачик, у которого осталось 15%, как говорится в иске, "осознал, что его обманули", и оформил у нотариуса отказ от дарения. Один из ответчиков – Бабаченко – отказался от принятия доли. Но, несмотря на это, в ЕГРЮЛ сейчас по 17% в ООО "Ростагрокомплекс" записано и на него, и на каждого из четырех остальных ответчиков.В иске Изачик просил признать договор дарения недействительным и применить последствия недействительности сделки путем возвращения ему 85% в компании.Группу "Ростагроэкспорт" в 1995 году основал Борис Александров, который в ноябре 2020 года умер от последствий коронавируса. Группа стала крупным игроком на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне. У нее три производственные площадки – в Подмосковье, Саратове и Калининграде. Она выпускает более 250 наименований продукции под различными брендами: сырки, сметана, творог, творожная масса, плавленые сыры, конфеты, восточные сладости, печенье, желе, кисели, компоты, кондитерская глазурь.

https://ria.ru/20201130/aleksandrov-1586956868.html

https://ria.ru/20210323/ananevy-1602475734.html

калининград

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, калининград, московская область (подмосковье), россия, борис александров