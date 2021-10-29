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Минобороны опубликовало видео масштабных стрельб ПВО под Астраханью
Минобороны опубликовало видео масштабных стрельб ПВО под Астраханью - РИА Новости, 29.10.2021
Минобороны опубликовало видео масштабных стрельб ПВО под Астраханью
Минобороны РФ опубликовало видео масштабных стрельб подразделений ПВО на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, в ходе которых было сбито более 40... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T05:13
2021-10-29T05:13
безопасность
астраханская область
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео масштабных стрельб подразделений ПВО на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, в ходе которых было сбито более 40 воздушных целей условного противника.На видео демонстрируются пуски зенитных ракет из зенитных ракетных комплексов "Бум-М3" и "Тор-М2", а также зенитных систем С-300В4. В частности, показан организованный ракетных залп из разных комплексов, синхронное уничтожение двух воздушных целей.На учениях отрабатывалась эшелонированная система ПВО против массированного применения средств воздушно-космического нападения. В ходе учений российские зенитчики, в частности, тренировались отражать совместный налет пилотируемой и беспилотной авиации условного противника.Также подразделения зенитных ракетных соединений Южного, Западного и Восточного военных округов отразили массированный удары баллистических ракет, крылатых ракет, летевших на высоте 8-10 метров, авиации, а также налет роя дронов условного пртивника.Всего в ходе маневров на полигоне Капустин Яр зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от 7 метров до 35 километров, при этом пуски ракет производились на дальности от 3 до 50 километров. Все назначенные цели в ходе учений были обстреляны и уничтожены.
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астраханская область
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безопасность, астраханская область
05:13 29.10.2021
 
Минобороны опубликовало видео масштабных стрельб ПВО под Астраханью

Минобороны опубликовало видео масштабных стрельб ПВО на полигоне Капустин Яр

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделений ПВО
Военнослужащие подразделений ПВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео масштабных стрельб подразделений ПВО на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, в ходе которых было сбито более 40 воздушных целей условного противника.
На видео демонстрируются пуски зенитных ракет из зенитных ракетных комплексов "Бум-М3" и "Тор-М2", а также зенитных систем С-300В4. В частности, показан организованный ракетных залп из разных комплексов, синхронное уничтожение двух воздушных целей.
На учениях отрабатывалась эшелонированная система ПВО против массированного применения средств воздушно-космического нападения. В ходе учений российские зенитчики, в частности, тренировались отражать совместный налет пилотируемой и беспилотной авиации условного противника.
Также подразделения зенитных ракетных соединений Южного, Западного и Восточного военных округов отразили массированный удары баллистических ракет, крылатых ракет, летевших на высоте 8-10 метров, авиации, а также налет роя дронов условного пртивника.
Всего в ходе маневров на полигоне Капустин Яр зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от 7 метров до 35 километров, при этом пуски ракет производились на дальности от 3 до 50 километров. Все назначенные цели в ходе учений были обстреляны и уничтожены.
Военнослужащие Восточного военного округа - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
04:02
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БезопасностьАстраханская область
 
 
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