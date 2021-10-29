https://ria.ru/20211029/strelby-1756785767.html

Минобороны опубликовало видео масштабных стрельб ПВО под Астраханью

Минобороны опубликовало видео масштабных стрельб ПВО под Астраханью - РИА Новости, 29.10.2021

Минобороны опубликовало видео масштабных стрельб ПВО под Астраханью

Минобороны РФ опубликовало видео масштабных стрельб подразделений ПВО на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, в ходе которых было сбито более 40... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T05:13

2021-10-29T05:13

2021-10-29T05:13

безопасность

астраханская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146066/12/1460661271_0:89:3059:1810_1920x0_80_0_0_2fdb4039c054c8de916a2da66e4f68e3.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео масштабных стрельб подразделений ПВО на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, в ходе которых было сбито более 40 воздушных целей условного противника.На видео демонстрируются пуски зенитных ракет из зенитных ракетных комплексов "Бум-М3" и "Тор-М2", а также зенитных систем С-300В4. В частности, показан организованный ракетных залп из разных комплексов, синхронное уничтожение двух воздушных целей.На учениях отрабатывалась эшелонированная система ПВО против массированного применения средств воздушно-космического нападения. В ходе учений российские зенитчики, в частности, тренировались отражать совместный налет пилотируемой и беспилотной авиации условного противника.Также подразделения зенитных ракетных соединений Южного, Западного и Восточного военных округов отразили массированный удары баллистических ракет, крылатых ракет, летевших на высоте 8-10 метров, авиации, а также налет роя дронов условного пртивника.Всего в ходе маневров на полигоне Капустин Яр зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от 7 метров до 35 километров, при этом пуски ракет производились на дальности от 3 до 50 километров. Все назначенные цели в ходе учений были обстреляны и уничтожены.

https://ria.ru/20211029/razvedchiki-1756784696.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, астраханская область