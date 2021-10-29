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Студент из Ростова-на-Дону извинился за призывы устроить стрельбу в вузе
Студент из Ростова-на-Дону извинился за призывы устроить стрельбу в вузе - РИА Новости, 29.10.2021
Студент из Ростова-на-Дону извинился за призывы устроить стрельбу в вузе
Студент одного из ростовских вузов, призывавший в соцсети устроить атаку на студентов и преподавателей, извинился перед всеми, кто видел это сообщение, сообщил... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:34
2021-10-29T19:44
происшествия
ростов-на-дону
криминал
стрельба в школе в казани
ильназ галявиев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Студент одного из ростовских вузов, призывавший в соцсети устроить атаку на студентов и преподавателей, извинился перед всеми, кто видел это сообщение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее источник агентства рассказал, что студент первого курса одного из ростовских вузов в соцсетях и личных разговорах с однокурсниками призывал убивать студентов и преподавателей. Себя он называл "другом" устроившего стрельбу в школе Казани Ильназа Галявиева. Студента задержали. Дома у него оружия не обнаружили. Силовики провели с ним беседу.Студент свою вину признал, назвав подобные сообщения недопустимыми. "Хочу извиниться перед всеми, кто видел это сообщение", - сказал он во время беседы с правоохранителями, имеющейся в распоряжении РИА Новости.В мае этого года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Молодому человеку предъявлено обвинение, вину он признал. Юноша впоследствии заявил, что устроил стрельбу из ненависти.
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Кадры задержания первокурсника ростовского вуза, который призывал к террору
Студент одного из ростовских вузов, призывавший в соцсети устроить атаку на студентов и преподавателей, извинился перед всеми, кто видел это сообщение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее источник агентства рассказал, что студент первого курса одного из ростовских вузов в соцсетях и личных разговорах с однокурсниками призывал убивать студентов и преподавателей. Себя он называл "другом" устроившего стрельбу в школе Казани Ильназа Галявиева. Студента задержали. Дома у него оружия не обнаружили. Силовики провели с ним беседу.
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происшествия, ростов-на-дону, криминал, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев
19:34 29.10.2021 (обновлено: 19:44 29.10.2021)
 
Студент из Ростова-на-Дону извинился за призывы устроить стрельбу в вузе

Студент, призывавший в соцсети устроить атаку на вуз, извинился, оружия у него не нашли

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Студент одного из ростовских вузов, призывавший в соцсети устроить атаку на студентов и преподавателей, извинился перед всеми, кто видел это сообщение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее источник агентства рассказал, что студент первого курса одного из ростовских вузов в соцсетях и личных разговорах с однокурсниками призывал убивать студентов и преподавателей. Себя он называл "другом" устроившего стрельбу в школе Казани Ильназа Галявиева. Студента задержали. Дома у него оружия не обнаружили. Силовики провели с ним беседу.
Студент свою вину признал, назвав подобные сообщения недопустимыми. "Хочу извиниться перед всеми, кто видел это сообщение", - сказал он во время беседы с правоохранителями, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
В мае этого года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Молодому человеку предъявлено обвинение, вину он признал. Юноша впоследствии заявил, что устроил стрельбу из ненависти.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 17:21
Студента ростовского вуза задержали за призывы устроить стрельбу в вузе
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуКриминалСтрельба в школе в КазаниИльназ Галявиев
 
 
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