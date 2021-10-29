https://ria.ru/20211029/strelba-1756933048.html

Студент из Ростова-на-Дону извинился за призывы устроить стрельбу в вузе

Студент из Ростова-на-Дону извинился за призывы устроить стрельбу в вузе - РИА Новости, 29.10.2021

Студент из Ростова-на-Дону извинился за призывы устроить стрельбу в вузе

Студент одного из ростовских вузов, призывавший в соцсети устроить атаку на студентов и преподавателей, извинился перед всеми, кто видел это сообщение, сообщил... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:34

2021-10-29T19:34

2021-10-29T19:44

происшествия

ростов-на-дону

криминал

стрельба в школе в казани

ильназ галявиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756933982_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c8dcf963a73e457d7cb56e81a8eef0d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Студент одного из ростовских вузов, призывавший в соцсети устроить атаку на студентов и преподавателей, извинился перед всеми, кто видел это сообщение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее источник агентства рассказал, что студент первого курса одного из ростовских вузов в соцсетях и личных разговорах с однокурсниками призывал убивать студентов и преподавателей. Себя он называл "другом" устроившего стрельбу в школе Казани Ильназа Галявиева. Студента задержали. Дома у него оружия не обнаружили. Силовики провели с ним беседу.Студент свою вину признал, назвав подобные сообщения недопустимыми. "Хочу извиниться перед всеми, кто видел это сообщение", - сказал он во время беседы с правоохранителями, имеющейся в распоряжении РИА Новости.В мае этого года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Молодому человеку предъявлено обвинение, вину он признал. Юноша впоследствии заявил, что устроил стрельбу из ненависти.

https://ria.ru/20211029/zaderzhanie-1756903613.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания первокурсника ростовского вуза, который призывал к террору Студент одного из ростовских вузов, призывавший в соцсети устроить атаку на студентов и преподавателей, извинился перед всеми, кто видел это сообщение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее источник агентства рассказал, что студент первого курса одного из ростовских вузов в соцсетях и личных разговорах с однокурсниками призывал убивать студентов и преподавателей. Себя он называл "другом" устроившего стрельбу в школе Казани Ильназа Галявиева. Студента задержали. Дома у него оружия не обнаружили. Силовики провели с ним беседу. 2021-10-29T19:34 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростов-на-дону, криминал, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев