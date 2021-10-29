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Во Владивостоке завели дело после стрельбы по автобусу
Во Владивостоке завели дело после стрельбы по автобусу - РИА Новости, 29.10.2021
Во Владивостоке завели дело после стрельбы по автобусу
Полиция возбудила уголовное дело после инцидента со стрельбой по автобусу во Владивостоке, личность правонарушителя устанавливается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:06
2021-10-29T10:06
2021-10-29T10:06
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после инцидента со стрельбой по автобусу во Владивостоке, личность правонарушителя устанавливается, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.Источники РИА Новости ранее рассказали, что в минувшую пятницу около 17 часов (10.00 мск) во Владивостоке неизвестный трижды выстрелил по автобусу в районе остановки общественного транспорта "Школа милиции" по улице Котельникова, один из пассажиров получил незначительную травму."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"), - сообщил собеседник агентства, добавив, что очевидцев происшествия просят на принципах конфиденциальности обратиться в полицию или позвонить по телефону "02".Сообщалось, что полиция организовала проверку, установив, что неизвестный мужчина выстрелил из пневматического оружия в окно автобуса №16Ц и скрылся с места происшествия. Осколок стекла попал в лицо одного из пассажиров, пострадавшему назначили амбулаторное лечение.Он уточнил, что личность правонарушителя устанавливается.
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происшествия, владивосток, россия
Во Владивостоке завели дело после стрельбы по автобусу
Во Владивостоке завели уголовное дело после стрельбы по автобусу
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости.
Полиция возбудила уголовное дело после инцидента со стрельбой по автобусу во Владивостоке
, личность правонарушителя устанавливается, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.
Источники РИА Новости ранее рассказали, что в минувшую пятницу около 17 часов (10.00 мск) во Владивостоке неизвестный трижды выстрелил по автобусу в районе остановки общественного транспорта "Школа милиции" по улице Котельникова, один из пассажиров получил незначительную травму.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"), - сообщил собеседник агентства, добавив, что очевидцев происшествия просят на принципах конфиденциальности обратиться в полицию или позвонить по телефону "02".
Сообщалось, что полиция организовала проверку, установив, что неизвестный мужчина выстрелил из пневматического оружия в окно автобуса №16Ц и скрылся с места происшествия. Осколок стекла попал в лицо одного из пассажиров, пострадавшему назначили амбулаторное лечение.
Он уточнил, что личность правонарушителя устанавливается.