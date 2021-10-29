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https://ria.ru/20211029/ssha-1756727664.html
В США вводят сексуальную привилегию
В США вводят сексуальную привилегию - РИА Новости, 29.10.2021
В США вводят сексуальную привилегию
Если кто-то забыл, в США есть должность вице-президента — ее занимает Камала Харрис, о которой мало что слышно. Но вот она постаралась о себе напомнить и стать... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:00
2021-10-29T07:51
авторы
сша
дональд трамп
камала харрис
женщины
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Если кто-то забыл, в США есть должность вице-президента — ее занимает Камала Харрис, о которой мало что слышно. Но вот она постаралась о себе напомнить и стать как бы патронессой новой инициативы администрации. Здесь есть трудности перевода: половая стратегия? Сексуальная стратегия? Нет, гендерная. Хотя гендер — это именно пол, мужской, женский и еще тот, который вы себе изобретете, если очень хочется.Кстати, если вам случится встретить личность, свободно оперирующую птичьим языком, содержащим слова типа "гендер", "сексизм", "патриархат", "объективация женщины", то не вступайте с ней в дискуссии и держитесь от такой личности подальше. Новая стратегия Белого дома очень хорошо показывает, к чему все эти разговоры могут привести на уровне повседневной жизни. А вот и сама стратегия, на официальном сайте Белого дома, все 42 страницы.Заполняет их, во-первых, словоблудие типа "в каждом из стратегических приоритетов, идентифицированных ниже, политика, программы и подходы будут информированы историческим и текущим контекстом этих взаимопересекающихся нагрузок".Но вообще-то у документа обозначен вполне серьезный повод для его принятия. Дело в том, что по стране одновременно ударили два несчастья: первое — это бесчинства радикального феминизма (когда для осуждения мужчины за некие слова или действия в прошлом достаточно заявления якобы потерпевшей — суды так и судят). Второе несчастье — это устроенная Америкой самой себе "ковидная перезагрузка", карантинно-санитарные меры. Итог, согласно все тому же документу Белого дома, — "самый серьезный экономический коллапс со времен Великой депрессии, в результате чего доля женщин среди работающих упала до самого низкого уровня за 30 лет". Вдобавок выросло насилие "на гендерной почве" (доигрались, стравливая женщин с мужчинами?) и углубилось неравенство женщин на расовой и этнической почве. Надо что-то делать.Понятно, как отзываются на эту ситуацию люди из консервативной половины страны. Дональд Трамп (а он остается идеологом "другой Америки") говорит очевидное: "Множественные гуманитарные кризисы за последние месяцы (Афганистан и граница). Взбесившаяся инфляция, замершие линии снабжения, цены на энергоресурсы пробивают крышу, Китай устраивает облеты Тайваня и тестирует сверхзвуковые ракеты, а они фокусируются на гендерной стратегии. Вы еще не проснулись?"Но можно короче и ярче. Менее известный, чем Трамп, идеолог Мэтт Уолш высказывается так: никто из тех, кто поддерживает "Национальную гендерную стратегию", не может дать определение того, что такое женщина.Но повторим: администрация, то есть демократы, не только нагромождают слова, они собираются что-то делать. И вот это самое интересное.Перед нами типичная ситуация для людей, которые все еще по недоумию называют себя демократами. Они сначала долго, с "научными" обоснованиями и без таковых, кричат, что налицо дискриминация — у одних людей чего-то больше, чем у других. Рабочих мест в данном случае. Так вот, типичный ответ демократа (социалиста, левака и так далее) — это создать другую дискриминацию. И учредить для этого громадный и прожорливый (за счет работающего налогоплательщика) аппарат контроля и насаждения. То есть левацкая политика — это всегда массовое насилие и прочие социальные эксперименты, а как иначе насадишь справедливость.Если кто-то дочитает этот документ до 42-й страницы, то выясняется: стратегия, если коротко и просто, предусматривает квоты для женщин. То есть людей в госсекторе и в частном бизнесе будут принуждать к тому, чтобы у них работал определенный процент женщин. Заработает "Совет по гендерной политике", который — вместе с другими ведомствами — будет заставлять бизнес отчитываться по части включения женщин в рабочий процесс и особенно их участия в высшем управлении. То есть возрастет спрос на директоров компаний, которые будут назначаться по половому признаку, но не сильно мешать работать. Что, собственно, уже происходит.Вдобавок контролеры залезут в каждую семью и ее бюджет, усилится давление на школы для выявления того, как мужчины участвуют в воспитании, — и это не все. Стратегия должна насаждаться по всему миру, через Госдепартамент и сеть всяческих правозащитных организаций.Можно попробовать предсказать, что в результате получится. Феминизм, который начинал в XIX веке с идеи дать женщине (в западных обществах) право работать и добиваться успехов, иметь собственность и участвовать в политике, отбросит сейчас женщину ровно в тот же XIX век. Когда она превращается в декоративный элемент офисов, компаний и производств — элемент, нужный во избежание штрафов и прочих неприятностей, но неуважаемый и в принципе ничего хорошего не делающий, потому что незачем.Хотя это, конечно, крайность, которой наверняка не случится — процесс будет хаотичный, с профанацией и коррумпированной бюрократией. А еще — бурный, сопряженный с новыми вспышками ненависти между полами. Вы заметили, что все инициативы демократов и их единомышленников содержат в себе этот элемент — разделить общество на ненавидящие друг друга группы, по любому признаку: классовому, медицинскому, а вот теперь сталкивают друг с другом мужчин и женщин? Ну а как иначе, если их идея исходит из того, что человеческие общества (люди) неправильные, надо заставить их, точнее — следующие поколения, быть счастливыми, а все нынешнее поломать.Интересно, что половая стратегия демократов следует шаг в шаг за точно такой же — и с грохотом провалившейся — расовой стратегией их предшественников. На черное население еще с конца 1960-х годов тратили сотни миллиардов долларов на создание для него вот таких же незаслуженных привилегий, в том числе при приеме на работу или учебу, независимо от личных качеств и достижений принимаемого. И породили — за небольшими исключениями — жуткую, нищую общину с идеологией "нам все должны, а мы поэтому стараться не обязаны".Мысль такую подсказал, наверное, большой любитель левацких идей Джон Леннон с его замечательной песней "Woman is the nigger of the world" ("Женщина — глобальный черномазый"). Сейчас его за это самое nigger, конечно, привлекли бы по полной программе. Однако шаман, видимо: сбылось.
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Дмитрий Косырев
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353
60
авторы, сша, дональд трамп, камала харрис, женщины
08:00 29.10.2021
 

В США вводят сексуальную привилегию

© AFP 2021 / Nic AntayaЖенщина машет флагом США у Капитолия штата Мичиган в Лансинге
Женщина машет флагом США у Капитолия штата Мичиган в Лансинге - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AFP 2021 / Nic Antaya
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Если кто-то забыл, в США есть должность вице-президента — ее занимает Камала Харрис, о которой мало что слышно. Но вот она постаралась о себе напомнить и стать как бы патронессой новой инициативы администрации. Здесь есть трудности перевода: половая стратегия? Сексуальная стратегия? Нет, гендерная. Хотя гендер — это именно пол, мужской, женский и еще тот, который вы себе изобретете, если очень хочется.
Кстати, если вам случится встретить личность, свободно оперирующую птичьим языком, содержащим слова типа "гендер", "сексизм", "патриархат", "объективация женщины", то не вступайте с ней в дискуссии и держитесь от такой личности подальше. Новая стратегия Белого дома очень хорошо показывает, к чему все эти разговоры могут привести на уровне повседневной жизни. А вот и сама стратегия, на официальном сайте Белого дома, все 42 страницы.
© AFP 2021 / Bryan R. SmithВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AFP 2021 / Bryan R. Smith
Вице-президент США Камала Харрис
Заполняет их, во-первых, словоблудие типа "в каждом из стратегических приоритетов, идентифицированных ниже, политика, программы и подходы будут информированы историческим и текущим контекстом этих взаимопересекающихся нагрузок".
Но вообще-то у документа обозначен вполне серьезный повод для его принятия. Дело в том, что по стране одновременно ударили два несчастья: первое — это бесчинства радикального феминизма (когда для осуждения мужчины за некие слова или действия в прошлом достаточно заявления якобы потерпевшей — суды так и судят). Второе несчастье — это устроенная Америкой самой себе "ковидная перезагрузка", карантинно-санитарные меры. Итог, согласно все тому же документу Белого дома, — "самый серьезный экономический коллапс со времен Великой депрессии, в результате чего доля женщин среди работающих упала до самого низкого уровня за 30 лет". Вдобавок выросло насилие "на гендерной почве" (доигрались, стравливая женщин с мужчинами?) и углубилось неравенство женщин на расовой и этнической почве. Надо что-то делать.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 19:03Авторы
Гендер VS инфляция: дела Байдена и Харрис возмутили консерваторов в США
Понятно, как отзываются на эту ситуацию люди из консервативной половины страны. Дональд Трамп (а он остается идеологом "другой Америки") говорит очевидное: "Множественные гуманитарные кризисы за последние месяцы (Афганистан и граница). Взбесившаяся инфляция, замершие линии снабжения, цены на энергоресурсы пробивают крышу, Китай устраивает облеты Тайваня и тестирует сверхзвуковые ракеты, а они фокусируются на гендерной стратегии. Вы еще не проснулись?"
Но можно короче и ярче. Менее известный, чем Трамп, идеолог Мэтт Уолш высказывается так: никто из тех, кто поддерживает "Национальную гендерную стратегию", не может дать определение того, что такое женщина.
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20 октября, 18:45На грани
Свернул с пути. Супермену вслед за ориентацией изменили девиз
Но повторим: администрация, то есть демократы, не только нагромождают слова, они собираются что-то делать. И вот это самое интересное.
Перед нами типичная ситуация для людей, которые все еще по недоумию называют себя демократами. Они сначала долго, с "научными" обоснованиями и без таковых, кричат, что налицо дискриминация — у одних людей чего-то больше, чем у других. Рабочих мест в данном случае. Так вот, типичный ответ демократа (социалиста, левака и так далее) — это создать другую дискриминацию. И учредить для этого громадный и прожорливый (за счет работающего налогоплательщика) аппарат контроля и насаждения. То есть левацкая политика — это всегда массовое насилие и прочие социальные эксперименты, а как иначе насадишь справедливость.
Если кто-то дочитает этот документ до 42-й страницы, то выясняется: стратегия, если коротко и просто, предусматривает квоты для женщин. То есть людей в госсекторе и в частном бизнесе будут принуждать к тому, чтобы у них работал определенный процент женщин. Заработает "Совет по гендерной политике", который — вместе с другими ведомствами — будет заставлять бизнес отчитываться по части включения женщин в рабочий процесс и особенно их участия в высшем управлении. То есть возрастет спрос на директоров компаний, которые будут назначаться по половому признаку, но не сильно мешать работать. Что, собственно, уже происходит.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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Вдобавок контролеры залезут в каждую семью и ее бюджет, усилится давление на школы для выявления того, как мужчины участвуют в воспитании, — и это не все. Стратегия должна насаждаться по всему миру, через Госдепартамент и сеть всяческих правозащитных организаций.
Можно попробовать предсказать, что в результате получится. Феминизм, который начинал в XIX веке с идеи дать женщине (в западных обществах) право работать и добиваться успехов, иметь собственность и участвовать в политике, отбросит сейчас женщину ровно в тот же XIX век. Когда она превращается в декоративный элемент офисов, компаний и производств — элемент, нужный во избежание штрафов и прочих неприятностей, но неуважаемый и в принципе ничего хорошего не делающий, потому что незачем.
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Хотя это, конечно, крайность, которой наверняка не случится — процесс будет хаотичный, с профанацией и коррумпированной бюрократией. А еще — бурный, сопряженный с новыми вспышками ненависти между полами. Вы заметили, что все инициативы демократов и их единомышленников содержат в себе этот элемент — разделить общество на ненавидящие друг друга группы, по любому признаку: классовому, медицинскому, а вот теперь сталкивают друг с другом мужчин и женщин? Ну а как иначе, если их идея исходит из того, что человеческие общества (люди) неправильные, надо заставить их, точнее — следующие поколения, быть счастливыми, а все нынешнее поломать.
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Интересно, что половая стратегия демократов следует шаг в шаг за точно такой же — и с грохотом провалившейся — расовой стратегией их предшественников. На черное население еще с конца 1960-х годов тратили сотни миллиардов долларов на создание для него вот таких же незаслуженных привилегий, в том числе при приеме на работу или учебу, независимо от личных качеств и достижений принимаемого. И породили — за небольшими исключениями — жуткую, нищую общину с идеологией "нам все должны, а мы поэтому стараться не обязаны".
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Мысль такую подсказал, наверное, большой любитель левацких идей Джон Леннон с его замечательной песней "Woman is the nigger of the world" ("Женщина — глобальный черномазый"). Сейчас его за это самое nigger, конечно, привлекли бы по полной программе. Однако шаман, видимо: сбылось.
 
АвторыСШАДональд ТрампКамала Харрисженщины
 
 
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