https://ria.ru/20211029/sputnik-1756902529.html

В Черногории начали применять новую партию "Спутника V"

В Черногории начали применять новую партию "Спутника V" - РИА Новости, 29.10.2021

В Черногории начали применять новую партию "Спутника V"

В Черногории началось применение новой партии вакцины от COVID-19 "Спутник V", поступившей в октябре из РФ, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:18

2021-10-29T17:18

2021-10-29T17:18

распространение коронавируса

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здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

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БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. В Черногории началось применение новой партии вакцины от COVID-19 "Спутник V", поступившей в октябре из РФ, сообщило министерство здравоохранения.Власти Черногории получили новую партию вакцины "Спутник V" 15 октября, в церемонии принял участие посол РФ Владислав Масленников. Это была первая партия российского препарата, поступившая в республику с марта этого года."Контингент в 40 тысяч доз вакцины российского производителя "Спутник V", который недавно прибыл в нашу страну, с сегодняшнего дня доступен на всех пунктах вакцинации в Черногории", - сообщил в Facebook минздрав.По последним данным Института общественного здоровья Черногории с начала пандемии в марте 2020 года к четвергу в стране с населением в 620 тысяч человек выявлено 142 807 больных коронавирусом. В республике скончались 2087 инфицированных."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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черногория

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