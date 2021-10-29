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https://ria.ru/20211029/sputnik-1756834515.html
В Кургане закончились запасы "Спутника Лайт"
В Кургане закончились запасы "Спутника Лайт" - РИА Новости, 29.10.2021
В Кургане закончились запасы "Спутника Лайт"
Запасы вакцины "Спутник Лайт" закончились в Кургане, в других районах области вакцинация ею продолжается, а для желающих сделать прививку в областном центре... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:45
2021-10-29T12:45
распространение коронавируса
общество
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курган
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Запасы вакцины "Спутник Лайт" закончились в Кургане, в других районах области вакцинация ею продолжается, а для желающих сделать прививку в областном центре имеется вакцина "Спутник V", сообщили РИА Новости в департаменте информационной и внутренней политики региона."По информации департамента здравоохранения, действительно, как и в ряде других регионов страны, в Курганской области на сегодняшний день есть необходимость в дополнительных поставках вакцины "Спутник Лайт". Это связано с повышенным спросом на нее. В Кургане запасы данной вакцины закончились, в районах вакцинация ей продолжается", - сказали в департаменте.Там отметили, что в настоящее время властями сделана заявка на поставку 20 тысяч доз "Спутника Лайт", вакцина поступает в регионы по мере выпуска предприятиями. В департаменте подчеркнули, что пункты вакцинации в больницах региона, торговых центрах и МФЦ продолжают работать в обычном режиме, для желающих сделать прививку имеется вакцина "Спутник V".По последним данным департамента здравоохранения области, всего в регионе вакцинированы первым компонентом 326,5 тысячи человек, полностью прошли вакцинацию – 237,5 тысячи.
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общество, курганская область, курган, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
12:45 29.10.2021
 
В Кургане закончились запасы "Спутника Лайт"

В Кургане закончились запасы вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы препарата против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Ампулы препарата против коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Запасы вакцины "Спутник Лайт" закончились в Кургане, в других районах области вакцинация ею продолжается, а для желающих сделать прививку в областном центре имеется вакцина "Спутник V", сообщили РИА Новости в департаменте информационной и внутренней политики региона.
"По информации департамента здравоохранения, действительно, как и в ряде других регионов страны, в Курганской области на сегодняшний день есть необходимость в дополнительных поставках вакцины "Спутник Лайт". Это связано с повышенным спросом на нее. В Кургане запасы данной вакцины закончились, в районах вакцинация ей продолжается", - сказали в департаменте.
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Там отметили, что в настоящее время властями сделана заявка на поставку 20 тысяч доз "Спутника Лайт", вакцина поступает в регионы по мере выпуска предприятиями. В департаменте подчеркнули, что пункты вакцинации в больницах региона, торговых центрах и МФЦ продолжают работать в обычном режиме, для желающих сделать прививку имеется вакцина "Спутник V".
По последним данным департамента здравоохранения области, всего в регионе вакцинированы первым компонентом 326,5 тысячи человек, полностью прошли вакцинацию – 237,5 тысячи.
 
Распространение коронавирусаОбществоКурганская областьКурганЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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