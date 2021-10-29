https://ria.ru/20211029/sputnik-1756834515.html
В Кургане закончились запасы "Спутника Лайт"
В Кургане закончились запасы "Спутника Лайт" - РИА Новости, 29.10.2021
В Кургане закончились запасы "Спутника Лайт"
Запасы вакцины "Спутник Лайт" закончились в Кургане, в других районах области вакцинация ею продолжается, а для желающих сделать прививку в областном центре... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:45
2021-10-29T12:45
2021-10-29T12:45
распространение коронавируса
общество
курганская область
курган
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754320526_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_7cc40a5d854e3a1c09c0178a9aabbf45.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Запасы вакцины "Спутник Лайт" закончились в Кургане, в других районах области вакцинация ею продолжается, а для желающих сделать прививку в областном центре имеется вакцина "Спутник V", сообщили РИА Новости в департаменте информационной и внутренней политики региона."По информации департамента здравоохранения, действительно, как и в ряде других регионов страны, в Курганской области на сегодняшний день есть необходимость в дополнительных поставках вакцины "Спутник Лайт". Это связано с повышенным спросом на нее. В Кургане запасы данной вакцины закончились, в районах вакцинация ей продолжается", - сказали в департаменте.Там отметили, что в настоящее время властями сделана заявка на поставку 20 тысяч доз "Спутника Лайт", вакцина поступает в регионы по мере выпуска предприятиями. В департаменте подчеркнули, что пункты вакцинации в больницах региона, торговых центрах и МФЦ продолжают работать в обычном режиме, для желающих сделать прививку имеется вакцина "Спутник V".По последним данным департамента здравоохранения области, всего в регионе вакцинированы первым компонентом 326,5 тысячи человек, полностью прошли вакцинацию – 237,5 тысячи.
https://ria.ru/20211027/sputnik-1756414285.html
курганская область
курган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754320526_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_30d0bf445ef97bc23e51e5ccf1f71b1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курганская область, курган, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
В Кургане закончились запасы "Спутника Лайт"
В Кургане закончились запасы вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"