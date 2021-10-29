https://ria.ru/20211029/soobschestvo-1756925854.html

Небензя заявил о мировой заинтересованности в стабильности Афганистана

Небензя заявил о мировой заинтересованности в стабильности Афганистана - РИА Новости, 29.10.2021

Небензя заявил о мировой заинтересованности в стабильности Афганистана

Россия хочет посмотреть, как "Талибан"* будет исполнять свои обязательства, сегодня все заинтересованы в стабилизации ситуации в стране, завил на... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:55

2021-10-29T18:55

2021-10-29T20:17

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

василий небензя

россия

талибан

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ООН, 29 окт – РИА Новости. Россия хочет посмотреть, как "Талибан"* будет исполнять свои обязательства, сегодня все заинтересованы в стабилизации ситуации в стране, завил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя."Все сегодня пытаются решить проблему Афганистана. Первостепенная вещь сегодня – стабилизировать страну", - сказал Небензя."Мы хотим стабильности в Афганистане. Мы хотим посмотреть, как де-факто власти будут исполнять свои обещания, которые они озвучили. К этому относятся вещи, которые беспокоят и нас – права человека, права женщин и девочек", - указал он.Никто не торопится с признанием "Талибана"*, вопрос признания встанет, когда мировое сообщество убедится в том, что талибы исполняют данные обязательства, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя."Что касается признания, никто не торопится признавать. Все понимают, что мы имеем дело с де-факто властями в стране. Вопрос признания возникнет, когда международное сообщество убедится, что обещания, которые давали власти, исполняются", - сказал Небензя.*Запрещенная в России террористические организации.

https://ria.ru/20211026/taliban-1756166342.html

афганистан

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в мире, оон, афганистан, василий небензя, россия, талибан