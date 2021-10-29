https://ria.ru/20211029/soobschestvo-1756925854.html
Небензя заявил о мировой заинтересованности в стабильности Афганистана
Небензя заявил о мировой заинтересованности в стабильности Афганистана - РИА Новости, 29.10.2021
Небензя заявил о мировой заинтересованности в стабильности Афганистана
Россия хочет посмотреть, как "Талибан"* будет исполнять свои обязательства, сегодня все заинтересованы в стабилизации ситуации в стране, завил на... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:55
2021-10-29T18:55
2021-10-29T20:17
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
афганистан
василий небензя
россия
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/98/1548899867_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_84669585170b92378f46732fa3145a26.jpg
ООН, 29 окт – РИА Новости. Россия хочет посмотреть, как "Талибан"* будет исполнять свои обязательства, сегодня все заинтересованы в стабилизации ситуации в стране, завил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя."Все сегодня пытаются решить проблему Афганистана. Первостепенная вещь сегодня – стабилизировать страну", - сказал Небензя."Мы хотим стабильности в Афганистане. Мы хотим посмотреть, как де-факто власти будут исполнять свои обещания, которые они озвучили. К этому относятся вещи, которые беспокоят и нас – права человека, права женщин и девочек", - указал он.Никто не торопится с признанием "Талибана"*, вопрос признания встанет, когда мировое сообщество убедится в том, что талибы исполняют данные обязательства, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя."Что касается признания, никто не торопится признавать. Все понимают, что мы имеем дело с де-факто властями в стране. Вопрос признания возникнет, когда международное сообщество убедится, что обещания, которые давали власти, исполняются", - сказал Небензя.*Запрещенная в России террористические организации.
https://ria.ru/20211026/taliban-1756166342.html
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/98/1548899867_160:0:2716:1917_1920x0_80_0_0_d81fe8d270441e7526fcb82a24ffd615.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, афганистан, василий небензя, россия, талибан
18:55 29.10.2021 (обновлено: 20:17 29.10.2021)
Небензя заявил о мировой заинтересованности в стабильности Афганистана
Постпред России Небензя: мировое сообщество заинтересовано в стабилизации Афганистана
ООН, 29 окт – РИА Новости. Россия
хочет посмотреть, как "Талибан
"* будет исполнять свои обязательства, сегодня все заинтересованы в стабилизации ситуации в стране, завил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя
.
"Все сегодня пытаются решить проблему Афганистана
. Первостепенная вещь сегодня – стабилизировать страну", - сказал Небензя.
"Мы хотим стабильности в Афганистане. Мы хотим посмотреть, как де-факто власти будут исполнять свои обещания, которые они озвучили. К этому относятся вещи, которые беспокоят и нас – права человека, права женщин и девочек", - указал он.
Никто не торопится с признанием "Талибана"*, вопрос признания встанет, когда мировое сообщество убедится в том, что талибы исполняют данные обязательства, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Что касается признания, никто не торопится признавать. Все понимают, что мы имеем дело с де-факто властями в стране. Вопрос признания возникнет, когда международное сообщество убедится, что обещания, которые давали власти, исполняются", - сказал Небензя.
*Запрещенная в России террористические организации.