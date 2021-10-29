https://ria.ru/20211029/sobaka-spasatel-1756873276.html
Афи спешит на помощь: история собаки-спасателя
Афи спешит на помощь: история собаки-спасателя - РИА Новости, 29.10.2021
Афи спешит на помощь: история собаки-спасателя
Афи – уникальная собака-спасатель, невероятно ласковая и веселая. Эта собака аттестована абсолютно по всем нормативам МЧС. Она спасает людей в воде и на завалах, находит потерявшихся в лесу, способна обнаружить разные вещества и предметы. Криминалисты привлекают ее к поиску погибших людей.
2021-10-29T15:20
2021-10-29T15:20
2021-10-29T15:20
москва
волонтеры
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Поисковый талант у бельгийской овчарки Афи в крови – она потомственный спасатель. Ее работоспособность поражает окружающих. Часто Афи забывает об усталости и ранах, которые получает во время поиска. Даже сильно травмировав лапу, она продолжает работать.
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756872538_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3385235113f6ba694ca0add2aeb9291e.jpg
Афи спешит на помощь: история собаки-спасателя
Афи – уникальная собака-спасатель, невероятно ласковая и веселая. Эта собака аттестована абсолютно по всем нормативам МЧС. Она спасает людей в воде и на завалах, находит потерявшихся в лесу, способна обнаружить разные вещества и предметы. Криминалисты привлекают ее к поиску погибших людей. Поисковый талант у бельгийской овчарки Афи в крови – она потомственный спасатель. Ее работоспособность поражает окружающих. Часто Афи забывает об усталости и ранах, которые получает во время поиска. Даже сильно травмировав лапу, она продолжает работать.
2021-10-29T15:20
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PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, волонтеры, видео
Афи спешит на помощь: история собаки-спасателя
Афи – уникальная собака-спасатель, невероятно ласковая и веселая. Эта собака аттестована абсолютно по всем нормативам МЧС. Она спасает людей в воде и на завалах, находит потерявшихся в лесу, способна обнаружить разные вещества и предметы. Криминалисты привлекают ее к поиску погибших людей.
2021-10-29T15:20
true
PT2M06S
Афи спешит на помощь: история собаки-спасателя
Афи – уникальная собака-спасатель, невероятно ласковая и веселая. Эта собака аттестована абсолютно по всем нормативам МЧС. Она спасает людей в воде и на завалах, находит потерявшихся в лесу, способна обнаружить разные вещества и предметы. Криминалисты привлекают ее к поиску погибших людей.