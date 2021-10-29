https://ria.ru/20211029/sobaka-spasatel-1756873276.html

Афи спешит на помощь: история собаки-спасателя

Афи спешит на помощь: история собаки-спасателя - РИА Новости, 29.10.2021

Афи спешит на помощь: история собаки-спасателя

Афи – уникальная собака-спасатель, невероятно ласковая и веселая. Эта собака аттестована абсолютно по всем нормативам МЧС. Она спасает людей в воде и на завалах, находит потерявшихся в лесу, способна обнаружить разные вещества и предметы. Криминалисты привлекают ее к поиску погибших людей.

2021-10-29T15:20

2021-10-29T15:20

2021-10-29T15:20

москва

волонтеры

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Поисковый талант у бельгийской овчарки Афи в крови – она потомственный спасатель. Ее работоспособность поражает окружающих. Часто Афи забывает об усталости и ранах, которые получает во время поиска. Даже сильно травмировав лапу, она продолжает работать.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афи спешит на помощь: история собаки-спасателя Афи – уникальная собака-спасатель, невероятно ласковая и веселая. Эта собака аттестована абсолютно по всем нормативам МЧС. Она спасает людей в воде и на завалах, находит потерявшихся в лесу, способна обнаружить разные вещества и предметы. Криминалисты привлекают ее к поиску погибших людей. Поисковый талант у бельгийской овчарки Афи в крови – она потомственный спасатель. Ее работоспособность поражает окружающих. Часто Афи забывает об усталости и ранах, которые получает во время поиска. Даже сильно травмировав лапу, она продолжает работать. 2021-10-29T15:20 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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