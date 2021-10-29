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В России смертность в сентябре выросла на 18,3 процента
В России смертность в сентябре выросла на 18,3 процента - РИА Новости, 29.10.2021
В России смертность в сентябре выросла на 18,3 процента
Смертность в России в сентябре выросла на 18,3% в годовом выражении, рождаемость снизилась на 6,8% год к году, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:16
2021-10-29T19:16
распространение коронавируса
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
смертность
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Смертность в России в сентябре выросла на 18,3% в годовом выражении, рождаемость снизилась на 6,8% год к году, свидетельствуют данные Росстата.По данным ведомства, в сентябре текущего года умерли 201 945 человек (в сентябре 2020 года - 170 717 человек), в январе-сентябре - более 1,72 миллиона человек, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,45 миллиона человек).Рождаемость в прошлом месяце снизилась на 6,8% в годовом выражении - в сентябре 2021 года родились 121 646 младенцев против 130 476 в сентябре прошлого года.За январь-сентябрь 2021 года в России на свет появилось около 1,05 миллиона младенцев - это на 1,8% меньше, чем в январе-сентябре 2020 года, когда рождаемость составила более 1,068 миллиона человек.Естественная убыль населения России за девять месяцев текущего года составила 675 661 человека (против 387 145 человек за аналогичный период 2020 года).
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, смертность, россия
19:16 29.10.2021
 
В России смертность в сентябре выросла на 18,3 процента

Росстат сообщил, что смертность в России в сентябре выросла на 18,3 процента

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Смертность в России в сентябре выросла на 18,3% в годовом выражении, рождаемость снизилась на 6,8% год к году, свидетельствуют данные Росстата.
По данным ведомства, в сентябре текущего года умерли 201 945 человек (в сентябре 2020 года - 170 717 человек), в январе-сентябре - более 1,72 миллиона человек, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,45 миллиона человек).
Рождаемость в прошлом месяце снизилась на 6,8% в годовом выражении - в сентябре 2021 года родились 121 646 младенцев против 130 476 в сентябре прошлого года.
За январь-сентябрь 2021 года в России на свет появилось около 1,05 миллиона младенцев - это на 1,8% меньше, чем в январе-сентябре 2020 года, когда рождаемость составила более 1,068 миллиона человек.
Естественная убыль населения России за девять месяцев текущего года составила 675 661 человека (против 387 145 человек за аналогичный период 2020 года).
Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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