https://ria.ru/20211029/siriya-1756842356.html

Курдский политик рассказал об основных целях Турции в Сирии

Курдский политик рассказал об основных целях Турции в Сирии - РИА Новости, 29.10.2021

Курдский политик рассказал об основных целях Турции в Сирии

Основными целями возможной новой военной операции турецкой армии станут районы на севере провинции Алеппо и Эль-Хасаке в Сирии, таким образом протурецкие силы... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:07

2021-10-29T13:07

2021-10-29T13:07

война в сирии

в мире

алеппо

сирия

турция

эль-хасаке

рейзан хеду

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БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Основными целями возможной новой военной операции турецкой армии станут районы на севере провинции Алеппо и Эль-Хасаке в Сирии, таким образом протурецкие силы попытаются разделить территории, контролируемые арабо-курдскими формированиями "Сирийские демократические силы", считает курдский политик, бывший официальный представитель Курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.Источник в сирийской оппозиции сообщил в четверг РИА Новости, что Турция готовится к проведению двух военных операций на севере Сирии и в связи с этим перегруппировывает силы, сформированные из вооруженных бандформирований, и перебрасывает дополнительную технику и боеприпасы."По моему личному убеждению, сценарий военной операции Турции, если она произойдет сейчас, будет следующим: Турция предоставит безопасность трассы М4, которая связывает Алеппо и Латакию, отведет вооруженные формирования, которые ей подчиняются с южной стороны автострады, взамен начнет военную операцию на севере Сирии в направлении поселений Шейх Иса, Миниг и Марааназ. Тель-Рифат будет вне поставленных задач Турции, если дипломатические каналы переговоров окажутся успешными, как минимум сейчас", - сказал Хеду РИА Новости.По мнению политика, при этом наиболее важная часть военной операции турецких сил будет в районе города Айн-Исса в Заевфратье. "Что разделит территории, контролируемые СДС в Эль-Хасаке и Кубани на первом этапе. Следующим этапом будет наступление на саму Кубани, и таким образом Турция объединит территории, захваченные во время операции "Источник мира", и те, что были оккупированы при операции "Щит Евфрата", - полагает он.В 2016 году турецкая армия совместно с незаконными вооруженными сирийскими бандформированиями провела операцию "Щит Евфрата", в результате боевиками были захвачены города на севере провинции Алеппо: Джараблус, Эль-Баб, Ар-Раи и поселения до пограничного города Азах, включая сам город. В 2019 году турецкие военные провели операцию "Источник мира" на восточном берегу Евфрата, боевикам удалось захватить поселения в провинции Эль-Хасаке от города Тель-Абияд до Рас-Аль-Эйн.Президент Турции ранее не исключал новую военную кампанию, мотивируя это возросшим количеством нападений со стороны курдов на турецких военнослужащих. Парламент Турции одобрил продление действующей военной операции в Сирии и Ираке сроком на два года.

https://ria.ru/20211029/siriya-1756801113.html

https://ria.ru/20211029/siriya-1756725595.html

https://ria.ru/20211029/siriya-1756830972.html

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сирия

турция

эль-хасаке

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в мире, алеппо, сирия, турция, эль-хасаке, рейзан хеду