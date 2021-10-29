https://ria.ru/20211029/siriya-1756830972.html
Жители севера Сирии обеспокоились из-за вероятной военной операции Турции
Жители севера Сирии обеспокоились из-за вероятной военной операции Турции - РИА Новости, 29.10.2021
Жители севера Сирии обеспокоились из-за вероятной военной операции Турции
Граждане, проживающие на севере Сирии, серьезно обеспокоены возросшей угрозой начала новой военной операции Турции. Напряженность растет на фоне продолжающихся... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:32
2021-10-29T12:32
2021-10-29T12:32
в мире
сирия
турция
джо байден
африн
рейзан хеду
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БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Граждане, проживающие на севере Сирии, серьезно обеспокоены возросшей угрозой начала новой военной операции Турции. Напряженность растет на фоне продолжающихся артиллерийских обстрелов со стороны протурцеких вооруженных формирований по поселениям на севере провинции Алеппо, рассказал РИА Новости курдский политик, бывший официальный спикер Курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.Источник в сирийской оппозиции сообщил в четверг РИА Новости, что Турция готовится к проведению двух военных военных операций на севере Сирии и в связи с этим перегруппировывает силы, сформированные из вооруженных бандформирований, и перебрасывает дополнительную технику и боеприпасы."Жители севера Сирии обеспокоены и чувствуют себя в серьезной опасности из-за действий Турции, которые могут привести к оккупации сирийских территорий, что спровоцирует их принудительное переселение, так же как это произошло в Африне при захвате Турцией в марте 2018 году. Турция всерьез настроена выполнить свои угрозы, вопрос остается за временем и местом", - сказал Хеду.Отвечая на вопрос, когда может начаться операция, собеседник агентства отметил, что Анкара, вероятно, не будет начинать боевые действия до встречи президента Турции Тайипа Эрдогана с его американским коллегой Джо Байденом."Под вопросом, начнет ли Турция военную операцию до встречи президента Эрдогана с Байденом. Встреча или отсрочит начало операции, или даст зеленый свет для операции с внесением некоторых коррективов", - добавил Хеду.
https://ria.ru/20211028/siriya-1756682432.html
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в мире, сирия, турция, джо байден, африн, рейзан хеду
Жители севера Сирии обеспокоились из-за вероятной военной операции Турции
Курдский политик: на севере Сирии возросла угроза начала новой военной операции Турции