https://ria.ru/20211029/siriya-1756801113.html

Турецкие военные обстреляли два населенных пункта на севере Сирии

Турецкие военные обстреляли два населенных пункта на севере Сирии - РИА Новости, 29.10.2021

Турецкие военные обстреляли два населенных пункта на севере Сирии

Турецкие военные открыли огонь по населенным пунктам Эйн Дакна и Бийлуния на севере провинции Алеппо, сообщает курдское агентство ANHA. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:14

2021-10-29T10:14

2021-10-29T11:45

война в сирии

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алеппо (мухафаза)

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БЕЙРУТ, 29 окт — РИА Новости. Турецкие военные открыли огонь по населенным пунктам Эйн Дакна и Бийлуния на севере провинции Алеппо, сообщает курдское агентство ANHA."Армия Турции и контролируемые ими наемники в четверг вечером обстреляли снарядами и ракетами поселения Эйн Дакна и Бийлуния. Десятки <…> разорвались в этих населенных пунктах", — передает агентство.По его данным, сирийцы ударили в ответ из РСЗО по позициям боевиков в районе города Азаз в поселениях Каферхашеи.В четверг источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что Турция готовится к проведению двух военных военных операций на севере Арабской Республики и в связи с этим перегруппировывает силы сформированные из вооруженных бандформирований, а также перебрасывает дополнительную технику и боеприпасы.Между двумя странами нет дипломатических отношений. В новейшей истории это связано с тем, что Дамаск поддерживает Курдскую рабочую партию, стремящуюся создать автономию в составе Турции. Кроме того, с 2011 года из Сирии в соседнее государство хлынул большой поток беженцев.

https://ria.ru/20211029/siriya-1756725595.html

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алеппо (мухафаза)

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в мире, сирия, турция, алеппо (мухафаза)