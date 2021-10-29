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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211029/siriya-1756801113.html
Турецкие военные обстреляли два населенных пункта на севере Сирии
Турецкие военные обстреляли два населенных пункта на севере Сирии - РИА Новости, 29.10.2021
Турецкие военные обстреляли два населенных пункта на севере Сирии
Турецкие военные открыли огонь по населенным пунктам Эйн Дакна и Бийлуния на севере провинции Алеппо, сообщает курдское агентство ANHA. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:14
2021-10-29T11:45
война в сирии
в мире
сирия
турция
алеппо (мухафаза)
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БЕЙРУТ, 29 окт — РИА Новости. Турецкие военные открыли огонь по населенным пунктам Эйн Дакна и Бийлуния на севере провинции Алеппо, сообщает курдское агентство ANHA."Армия Турции и контролируемые ими наемники в четверг вечером обстреляли снарядами и ракетами поселения Эйн Дакна и Бийлуния. Десятки &lt;…&gt; разорвались в этих населенных пунктах", — передает агентство.По его данным, сирийцы ударили в ответ из РСЗО по позициям боевиков в районе города Азаз в поселениях Каферхашеи.В четверг источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что Турция готовится к проведению двух военных военных операций на севере Арабской Республики и в связи с этим перегруппировывает силы сформированные из вооруженных бандформирований, а также перебрасывает дополнительную технику и боеприпасы.Между двумя странами нет дипломатических отношений. В новейшей истории это связано с тем, что Дамаск поддерживает Курдскую рабочую партию, стремящуюся создать автономию в составе Турции. Кроме того, с 2011 года из Сирии в соседнее государство хлынул большой поток беженцев.
https://ria.ru/20211029/siriya-1756725595.html
сирия
турция
алеппо (мухафаза)
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в мире, сирия, турция, алеппо (мухафаза)
10:14 29.10.2021 (обновлено: 11:45 29.10.2021)
 
Турецкие военные обстреляли два населенных пункта на севере Сирии

ANHA: турецкая артиллерия обстреляла два населенных пункта на севере провинции Алеппо

© AP PhotoТурецкие военные в Хатае, Турция
Турецкие военные в Хатае, Турция - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 29 окт — РИА Новости. Турецкие военные открыли огонь по населенным пунктам Эйн Дакна и Бийлуния на севере провинции Алеппо, сообщает курдское агентство ANHA.
"Армия Турции и контролируемые ими наемники в четверг вечером обстреляли снарядами и ракетами поселения Эйн Дакна и Бийлуния. Десятки <…> разорвались в этих населенных пунктах", — передает агентство.
По его данным, сирийцы ударили в ответ из РСЗО по позициям боевиков в районе города Азаз в поселениях Каферхашеи.
В четверг источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что Турция готовится к проведению двух военных военных операций на севере Арабской Республики и в связи с этим перегруппировывает силы сформированные из вооруженных бандформирований, а также перебрасывает дополнительную технику и боеприпасы.
Между двумя странами нет дипломатических отношений. В новейшей истории это связано с тем, что Дамаск поддерживает Курдскую рабочую партию, стремящуюся создать автономию в составе Турции. Кроме того, с 2011 года из Сирии в соседнее государство хлынул большой поток беженцев.
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