11:13 29.10.2021 (обновлено: 12:11 29.10.2021)
В Красноярске оштрафовали чиновника, назвавшего жителей "плаксивым сбродом"
Советника губернатора Агафонова, назвавшего красноярцев "плаксивым сбродом", оштрафовали
© Центр КрасноярскКадр из программы телеканала ТВ Центр Красноярск "#ПриветАндрей" с Андреем Агафоновым
КРАСНОЯРСК, 29 окт — РИА Новости. Суд оштрафовал на пять тысяч рублей советника главы администрации губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал "плаксивым сбродом" людей, жалующихся на задымленность в Красноярске. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
"Мировым судьей судебного участка №65 в Октябрьской районе Красноярска Агафонов признан виновным в оскорблении и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей", — сказал собеседник агентства. Официальным комментарием прокуратуры и суда РИА Новости пока не располагает.
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В августе Агафонов на свой странице в Facebook раскритиковал красноярцев, негативно воспринявших слова фигуриста Алексея Ягудина. Тот заявил, что во время визита в город не заметил смога, накрывшего его из-за лесных пожаров в Якутии. Позже пост Агафонова пропал из соцсети. В интервью "Говорит Москва" он сообщил, что не причастен к этому, а запись удалили администраторы Facebook из-за жалоб большого числа пользователей.
Прокуратура Октябрьского начала проверку по обращению жителей, просивших привлечь чиновника к ответственности за оскорбления. По данным источника, по итогам расследования возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП (публичное оскорбление в Сети).
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