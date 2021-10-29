https://ria.ru/20211029/sertifikaty-1756876935.html

Шерпа в G20 надеется, что "двадцатка" обсудит признание сертификатов

Шерпа в G20 надеется, что "двадцатка" обсудит признание сертификатов - РИА Новости, 29.10.2021

Шерпа в G20 надеется, что "двадцатка" обсудит признание сертификатов

Страны G20 будут серьезно прорабатывать вопрос признания сертификатов вакцинации от COVID-19, но пока решения на этот счет нет, заявила шерпа Российской... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:34

2021-10-29T15:34

2021-10-29T15:34

распространение коронавируса

в мире

сша

большая двадцатка

евросоюз

светлана лукаш

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Страны G20 будут серьезно прорабатывать вопрос признания сертификатов вакцинации от COVID-19, но пока решения на этот счет нет, заявила шерпа Российской Федерации в "Группе двадцати" (G20) Светлана Лукаш."На данный момент я могу сказать, что конкретного решения пока нет, но то, что "двадцатка" об этом думает и дальше этот вопрос будет серьезно прорабатывать – это так", - сказала Лукаш.По ее словам, в этом, безусловно, заинтересованы развивающиеся страны, хотя, с другой стороны, "и Евросоюз, и США также признают, что проблема существует и требует решения"."Пока на договоренности конкретные мы не вышли. У нас еще для переговоров сегодняшняя ночь, завтрашняя ночь. Может быть, мы к чему-то и придем. Договоренности могут быть какие-то", - отметила Лукаш.

https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756875242.html

сша

россия

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в мире, сша, большая двадцатка, евросоюз, светлана лукаш, россия