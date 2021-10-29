https://ria.ru/20211029/sberbank-1756873884.html

Сбербанк устранил сбой в мобильном приложении

Сбербанк устранил сбой в мобильном приложении - РИА Новости, 29.10.2021

Сбербанк устранил сбой в мобильном приложении

Специалисты Сбербанка устранили затруднения, с которыми могли столкнуться клиенты при использовании мобильного банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:20

2021-10-29T15:20

2021-10-29T15:42

технологии

санкт-петербург

москва

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Специалисты Сбербанка устранили затруднения, с которыми могли столкнуться клиенты при использовании мобильного банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с незначительными затруднениями при входе в Сбербанк Онлайн, наши специалисты оперативно все исправили. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.Ранее со ссылкой на сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщалось, что пользователи Сбербанка в России пожаловались на сбои в работе сервисов.По состоянию на 14.08 мск было зафиксировано 189 жалоб. По данным портала, сбои наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Казани и других городах.Больше всего жалоб поступало на невозможность перевести деньги (51%), также недовольны проблемами в онлайн-банкинге (26%) и мобильном банкинге (23%).

https://ria.ru/20211027/bank-1756092620.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, санкт-петербург, москва, сбербанк россии, россия