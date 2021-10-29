https://ria.ru/20211029/sberbank-1756864015.html
В работе сервисов Сбербанка произошел сбой
В работе сервисов Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 29.10.2021
В работе сервисов Сбербанка произошел сбой
Пользователи Сбербанка в России сообщают о сбое в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:31
2021-10-29T14:31
2021-10-29T14:31
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пользователи Сбербанка в России сообщают о сбое в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 14.08 мск зафиксировано 189 жалоб. По данным портала, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Казани и других городах.Больше всего жалоб поступает на невозможность перевести деньги (51%), также недовольны проблемами в онлайн-банкинге (26%) и мобильном банкинге (23%).
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технологии, санкт-петербург, москва, сбербанк россии, россия
В работе сервисов Сбербанка произошел сбой
В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой